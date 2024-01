La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha instado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que «debe dejar las ocurrencias» en su búsqueda de soluciones para afrontar el problema de la sequía por considerar que induce a la población a pensar que «todo esto se resuelve con infraestructuras».

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un encuentro en Almería con dirigentes provinciales de su partido, Nieto ha argumentado que la ejecución de infraestructuras hidráulicas se traducirá en «un beneficio del que se habla hoy a la vuelta de como mínimo un año, dos años», por lo que ha recordado que «ya le hemos dicho al Gobierno de Moreno Bonilla que ha ido muy tarde en el planteamiento del problema y además lo ha planteado mal porque Andalucía no solo tiene un problema de sequía, también tiene un problema de escasez de agua».

Este lunes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará su cuarto decreto-ley de medidas contra la sequía, cuya dotación será de 200 millones y de los cuales 50 serán en ayudas a los agricultores para propiciar que les llegue agua regenerada, según puso de manifiesto Moreno la semana pasada durante la reunión del Comité de Expertos que asesora al Gobierno andaluz en medidas contra la sequía.

Nieto ha subrayado las consecuencias que tiene sobre la escasez de agua el modelo económico que ha atribuido al Partido Popular «en el ámbito del turismo, de la industria, de la agricultura, como si no tuviéramos la escasez de agua que padecemos y que no sólo la provoca la sequía, sino que la provoca decisiones que no son acertadas», entre las que ha incluido el caso de «las macrourbanizaciones en zonas donde el agua ya escasea» o de «usos productivos que requieren mucha agua y que no se hace una reflexión previa antes de autorizarla».

«Las consecuencias del cambio climático han venido para quedarse», ha proclamado, antes de señalar que «ahora lo que se le está diciendo a la población es que se apliquen en casa las consecuencias de un gobierno que no ha hecho las cosas bien previamente».

La también responsable de Política Municipal de Izquierda Unida Andalucía ha dirigido su atención hacia la gestión de la sanidad andaluza para remarcar, en una semana en la que el Gobierno andaluz se ha desdicho sobre la renovación de 7.000 profesionales sanitarios eventuales, que «la Junta de Andalucía no está haciendo bien las cosas», para apuntar que a esos empleados «les habían prometido once meses» de contrato y «ahora resulta que van a ser solo hasta mayo».

Nieto ha argumentado que esos anuncios contradictorios «ha generado mucha preocupación» entre los representantes de los trabajadores del Servicio de Salud de Salud por cuanto «en mayo es cuando empiezan los calendarios de las vacaciones de verano del personal».

«Vamos a hablar también mucho de la situación sanitaria», ha continuado explicando sobre ese encuentro, tras ratificarse en el diagnóstico de que la Junta de Andalucía «refuerce una Atención Primaria que sigue colapsada, que si sigue sin funcionar, genera también disfunciones y colapso en la urgencia hospitalaria y problemas en toda la cadena asistencial».

«Es muy importante que mantengamos ese vínculo directo con quienes nos representan en los distintos municipios y tener el minuto y resultado de cómo están esas situaciones», ha defendido Nieto sobre la idoneidad de estos encuentros con las estructuras provinciales de su partido, por cuanto ha argumentado que el Gobierno de Juanma Moreno «elude» su responsabilidad «cuando habla en el marco general» y por ello «tiene más fácil practicar el escapismo».