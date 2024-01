La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes sobre la actitud reacia de la Junta de Andalucía a participar en las reuniones bilaterales con el Ministerio para abordar la quita de la deuda de la región a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que «si alguna no quiere, pues no pasa nada, que no venga», antes de expresar que «me sorprende que no quiera reunirse con el Gobierno».

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla antes de participar en la toma de posesión de los subdelegados del Gobierno, Montero ha considerado sobre la coincidencia de tres comunidades del PP (Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía) y otra del PSOE (Castilla La Mancha) en reclamar un fondo de nivelación por su desventaja en financiación por habitante ajustado que «no entiendo tampoco cuál es la posición del Partido Popular», por lo que reclamado entonces conocer «cuál es la posición del Partido Popular», antes de precisar que «no de Andalucía, de Murcia o de Valencia o de cualquier otra comunidad que se incorporara a esta propuesta». La vicepresidenta y ministra ha defendido la idoneidad de sus encuentros bilaterales para afrontar la deuda autonómica, posibilidad que forma parte de los acuerdos de PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, en la creencia de contrastar «los datos», de manera que «los cálculos que el gobierno de España hace se corresponden con los datos que tiene la Junta de Andalucía». Según los datos del Banco de España, de septiembre de 2023, de los 37.485 millones de euros que suponen la deuda de Andalucía, el 66% de ella se corresponde al Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, que es de 24.702 millones, cifra que representa el 13,04 del total nacional. Montero ha asegurado que «no veo ningún problema» en esos encuentros a dos bandas entre Gobierno y comunidades autónomas, por lo que se ha preguntado «no sé por qué se quiere hacer de esto un problema», con la idea de que «todo no puede ser un problema» ante la insistencia, en alusión a la Junta de Andalucía, de que «tenemos que simular con ellos la misma ecuación que se va a utilizar para el resto de comunidades». Ha explicado sobre los encuentros bilaterales que «en febrero vamos a empezar a contrastar estos datos con el conjunto de comunidades», antes de expresar su esperanza de que «todas vengan a reunirse» y reivindicar que «vamos a utilizar la misma metodología» con la intención de que «el Estado asuma parte del endeudamiento al que acudieron las comunidades por la mala gestión del Partido Popular, que asfixió al conjunto de comunidades en la crisis financiera de 2009, anterior a la llegada de Pedro Sánchez». En el caso del fondo de nivelación antes de renovar el modelo de financiación, que expiró en 2014, y que ha puesto de actualidad un informe que publicó este lunes la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que cifra en 3.277 millones su dotación y de los cuales 1.409 millones serían para Andalucía, Montero ha replicado que «no se trata de documentos» para demandar entonces si existe una posición común del Partido Popular sobre ese instrumento para corregir la desventaja de Andalucía, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia. «Estamos hablando de que ya Andalucía planteó de la boca del señor Bravo (exconsejero de Hacienda) hace tiempo en un Consejo de Política Fiscal y ahí anunció que querían, creo recordar, un Fondo de Nivelación de 2.500 millones de euros», aunque ha pedido «que se ponga cuarentena» porque «no estoy segura de que fuera esta». «Andalucía lo dijo en la reunión, y cuando yo pregunté, las comunidades autónomas trasladaron, que no, que no estaba en el orden del día y que eso no era compartido por algunas comunidades autónomas y ya está», ha asegurado la vicepresidenta y ministra al respecto.