Una extrabajadora de Laterne, empresa que organizó la campaña electoral del PP de la ciudad de València en 2007, ha afirmado que un jefe suyo le dijo que cambiase el concepto de algunas facturas: «Eran facturas de cliente, no tenía nada que ver con proveedores. Nos dijeron: tomad facturas y poned otro concepto».

Así lo ha manifestado esta testigo en el juicio que se sigue en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia contra el fuera vicealcalde de la ciudad de València Alfonso Grau, en su día mano derecha de la exalcaldesa y exsenadora, Rita Barberá; la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster; el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas; y el axedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón por la pieza A de Imelsa, relativa a una presunta financiación irregular del PP de València en las elecciones de 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.

La extrabajadora de Laterne, que no solía manejar dinero en efectivo, ha explicado que «siempre» le indicaban el concepto que debía poner en las facturas y, en una ocasión, un superior suyo le dijo que cambiase el concepto de algunas facturas.

«Nos dijeron: tomad las facturas y poned otro concepto. No recuerdo qué facturas eran. Él era nuestro jefe y daba la orden de las facturas. No recuerdo qué facturas ni a qué clientes», ha dicho. Preguntada por si coincidió en el tiempo con facturas de las campañas del PP, ha dicho: «Imagino que sí porque eran las de 2008. Eran facturas que Laterne hacía a sus clientes por el trabajo prestado», ha insistido.

Por su parte, otra exempleada de Laterne que ha testificado en la vista ha explicado que se encargaba de la contabilidad y ha asegurado que se les indicaba qué tenían que pagar, qué facturas concretas. «Nos indicaban --ha aclarado-- unas empresas a las que teníamos que pagar y otras a las que no. Distribuyeron órdenes de pago pero no sé si arbitrariamente o siguiendo un patrón».

Esta testigo también ha manifestado que «en ocasiones» el dueño de Laterne ya fallecido, Vicente Sáez, aportaba dinero en efectivo a la empresa «que le entregaba su padre», y ha señalado, tras exhibirle un documento en el que se indica que el coste de la campaña electoral del PP de 2007 fue de 2.583.000 euros --frente a los 150.000 euros declarados-- que «si ese coste está ahí es porque a lo mejor me dieron los datos. Imagino que estos datos serán ciertos», ha afirmado.

Interpelada, además, por el registro de diferentes pagos en efectivo, ha dicho que ella no los recordaba. El fiscal le ha aludido a la cantidad de 400.000 euros ingresados en efectivo en Laterne en 11 días, en abril de 2008, y la testigo ha respondido: «Esa cantidad de dinero no es normal. Ni en Laterne ni en ningún sitio es normal. No se cobran estas cantidades en efectivo». También le ha preguntado por otros 319.000 euros ingresados en efectivo en otras fechas a la empresa, y la exempleada ha insistido: «No es lo normal en ninguna empresa ni tan siquiera recibir pagos en efectivo».