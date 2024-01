Contra el Cáncer Valencia y la SoVaMFiC reclaman que se vuelva a prohibir fumar en las terrazas

El Comité Técnico de la Asociación Española Contra el Cáncer Valencia y la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFic) han reclamado que se vuelva a prohibir fumar en las terrazas ya que consideran que se trataba de una medida «aceptada y normalizada por los clientes, tras casi tres años en vigor, y contribuyó de forma muy positiva a que la población tomase conciencia de los efectos dañinos de consumir tabaco en espacios compartidos entre fumadores y no fumadores».

En línea con el reciente anuncio del Ministerio de Sanidad de ampliar los espacios sin humo a las terrazas, ambas entidades quieren que se vuelva a aplicar la prohibición «hasta que se promulgue la nueva normativa estatal», según han señalado en un comunicado.

«Necesitamos que se vuelvan a liberar de los humos tóxicos del tabaco y de los aerosoles de los cigarrillos electrónicos, hasta que se apruebe la nueva ley, y que el gobierno autonómico nos apoye en la lucha contra uno de los principales factores que predisponen a padecer cáncer y que se podría evitar», explican desde el Comité Técnico de la Asociación.

Esta petición no solo tiene la intención de aumentar los espacios libres de humo protegiendo a los no fumadores, sino que, como se indica desde la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria, «se intenta con ella desnormalizar el consumo de tabaco, de forma que nuestros niños y adolescentes vean en el hecho de fumar una conducta a no imitar, y sea esta mediada una más de las que ayuden a prevenir el inicio del consumo de tabaco por parte de los adolescentes».

Las entidades subrayan que el consumo de tabaco «sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país», que causa más de 50.000 muertes anuales en España y «es el principal factor de riesgo evitable de cáncer, responsable de uno de cada tres casos de esta enfermedad».

Tras varias leyes regulatorias de consumo, venta y publicidad del tabaco, la prevalencia del tabaquismo en España continúa siendo alta y la población «sigue estando altamente expuesta al tabaco y a los cigarrillos electrónicos en lugares de todo tipo, especialmente aquellos vinculados al ocio y esto se traduce en cifras».

Encuesta

Según la encuesta nacional sobre alcohol y otras drogas en España Edades (2022), el 33,1 por ciento de la población de entre 15 y 64 años consume tabaco diariamente y el 12,1% ha probado un cigarrillo electrónico alguna vez. En la Comunitat Valenciana las cifras superan la media nacional: el 42,3% de los valencianos fuma habitualmente.

Un estudio realizado por el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer apunta que nueve de cada diez fumadores reconoce fumar delante de menores en espacios abiertos como terrazas, exponiéndolos a niveles sustanciales de gases y partículas perjudiciales. Este consumo también tiene impacto sobre la población infantojuvenil: los menores que conviven con el humo del tabaco en su infancia tienen el doble de probabilidades de padecer cáncer de pulmón en su etapa adulta, el cáncer más mortal en la Comunitat Valenciana.

«La evidencia científica es clara. Necesitamos erradicar el tabaquismo para poder conseguir una generación libre de humo y disminuir la probabilidad de padecer cáncer. Las medidas que tomemos hoy serán clave en el futuro contra el cáncer. Queremos que la Comunitat Valenciana sea la precursora de una medida que debería aplicarse a nivel nacional», concluyen ambas entidades.