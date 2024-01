La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha asegurado este miércoles que el Guggenheim Urdaibai no se paraliza «en absoluto», sino que se «acotan tiempos», en concreto a dos años, para las preceptivas tramitaciones. Aunque ha admitido que cabe la posibilidad de que al final no se haga el proyecto, no cree que se encuentre «ningún obstáculo insalvable» que impida su consecución.

De esta forma, se ha referido al hecho de que, tal como ayer dio a conocer el Lehendakari, Iñigo Urkullu, tras reunirse con la diputada foral de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, el Patronato del Museo Guggenheim Bilbao se haya dado un plazo de dos años para analizar la «viabilidad» y «factibilidad» del proyecto de ampliación del museo a Urdaibai (Bizkaia).

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Atutxa ha dicho que «absolutamente no se paraliza» el Guggenheim Urdaibai y ha asegurado que se va a seguir trabajando en los dos próximos años.

Según ha apuntado, esta es la línea que ayer marcaron también el Lehendakari y la diputada foral de Bizkaia, y lo que decidió el Patronato del Museo de antes de Navidades. No obstante, ha precisado que «lo que ya estaba en el anterior plan estratégico, que era el desarrollo en discontinuidad del Museo Guggenheim Bilbao, necesita también unas tramitaciones previas de las que se ha hablado muchísimas veces».

«Las instituciones lo han hablado, se habló en Juntas Generales, se ha hablado con alcaldes y alcaldesas de la zona, ya que requieren tramitaciones muy largas que abarcarán posiblemente esos dos años sin las cuales es imposible que, dentro de dos años --como recoge también el plan estratégico--, se pueda hacer después un concurso internacional de ideas sobre el propio museo y su gestión», ha añadido.

A su juicio, esto supone que, «no sólo no se paraliza, sino que lleva el decalaje que ya estaba previsto desde el principio: las modificaciones de planes generales, las actuaciones sobre todo las medioambientales, que llevan también un tiempo determinado, que es parte del dinero que se aprovechará también de los 40 millones que se habían conseguido del Gobierno central, con derribos o descontaminaciones», ha subrayado.

Itxaso Atutxa ha manifestado que todo ello «llevará aproximadamente unos dos años». «Por lo tanto, la postura es la misma y la situación es la misma», ha remarcado, para señalar que espera que, después, se llegue a la conclusión de que es «viable» y no haya «ningún inconveniente» para materializar el proyecto.

Posibilidad de que no se haga

Preguntada por si cabe la posibilidad de que no se haga, ha respondido que se imagina que sí, en caso de que «todo ese desarrollo no se pueda llevar a cabo por alguna cuestión». «Quizá sí, pero mientras tanto, Ahora ya empiezan las primeras modificaciones urbanísticas que después llevan a consultas públicas y hay que hacer también una participación popular. Yo creo que todo eso, en dos años es difícil que no vaya a terminar bien esto», ha indicado.

La presidenta del PNV de Bizkaia no ve que «no vaya a terminar bien esto», porque son trabajos que «llevan mucho tiempo, pero no tiene por qué encontrarse ningún obstáculo que sea insalvable».

En su opinión, se trata de «acotar en tiempos los procesos, procedimientos y necesidades de tiempos para ejecuciones, solo eso». De esta forma, ha desvinculado esta decisión de dar un plazo de dos años de la cercanía de las elecciones.