El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de dos años de cárcel impuesta a un exsumiller del restaurante Mugaritz de Errenteria (Gipuzkoa) por apropiarse indebidamente de botellas de vino.

El Alto Tribunal vasco ha rechazado el recurso interpuesto por el procesado contra la sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa, que en junio de 2023 le condenó como autor de un delito continuado de apropiación indebida a esa pena de prisión y también estableció que debía indemnizar a Mugala Innova S.L. con la cantidad de 22.486 euros.

La Audiencia de Gipuzkoa consideró probado que el acusado, que trabajó en Mugaritz entre 2012 y 2019, «no estaba autorizado a vender las botellas de vino del restaurante en beneficio propio» y sin embargo realizó ventas de distintos lotes cuyos importes fueron ingresados en una cuenta bancaria «de su titularidad exclusiva».

Asimismo, el TSJPV, en la sentencia, que no es firme y ante la que cabe recurso de casación, afirma que hubo prueba de cargo para la condena. «Por un lado se ha probado documentalmente que botellas adquiridas por Mugaritz Innova S.L por las que se impone la condena se corresponden, al menos parcialmente, con las transmitidas por el recurrente», asegura.

«Por el contrario, no se ha practicado prueba alguna relativa a la adquisición de botellas por parte del recurrente, sea onerosa, sea a título gratuito», añade el tribunal, al tiempo que recuerda que «el enjuiciado no tiene obligación de probar su inocencia, pero eso no significa que, existiendo prueba de cargo, no deba probar los hechos de descargo».