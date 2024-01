La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo podrá eximir de manera transitoria del Máster de Formación Pedagógica a los docentes para cubrir las vacantes de Informática y Sistemas y Aplicaciones Informáticas.

Esta autorización extraordinaria, adoptada este martes en el pleno del Consell, se ha tomado tras «las dificultades detectadas para poder cubrir estas plazas ante la falta de profesorado especializado», explica la administración autonómica en un comunicado.

Desde la Conselleria subrayan que en los últimos meses ha adoptado diferentes medidas que «han logrado reducir la falta de profesorado de Informática, como el envío de correos electrónicos a las personas integrantes de las bolsas actuales, a quienes no superaron el proceso selectivo de oposición, a las personas integrantes de otras bolsas de personal docente que cuentan con la titulación adecuada para impartir estas especialidades o la tramitación de una convocatoria de urgencia de apertura de bolsa extraordinaria».

Asimismo, las direcciones de Personal Docente y de Universidades realizaron un llamamiento para la captación del alumnado que ha realizado el Máster de Formación Pedagógica con el fin de que participara en los procesos de adjudicación de estas especialidades. Estas medidas han logrado reducir el número de vacantes, si bien sigue faltando profesorado, apuntan.

Añaden que la falta de profesores de Informática y Sistemas y Aplicaciones Informáticas es un problema registrado, «no solo en la Comunitat Valenciana, sino también en otras comunidades como Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Madrid, Aragón, País Vasco, Galicia y Cataluña».

Por ello, en el mes de octubre la Comunitat Valenciana se reunió con estas comunidades para hacer «frente común» y se solicitó al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la convocatoria extraordinaria de la Comisión de Personal de la Conferencia de Educación, «sin que se haya recibido respuesta», lamentan.

Así, autonomías como Cataluña, Castilla y León y Aragón han optado por flexibilizar, de manera extraordinaria, el requisito de formación pedagógica para asegurar la cobertura de estas vacantes.

En este sentido, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha incidido en que el Consell ha dado el visto bueno a eximir del requisito del máster para poder contratar profesores de Informática a aquellos que se comprometan a hacer ese postgrado en el futuro.

«Hacemos esto igual que lo han hecho en otras comunidades como Cataluña o Aragón porque nos encontramos ante el hecho de no poder cubrir vacantes de Informática. Hemos intentado que el Ministerio planteara esa autorización y el 18 de octubre se le dirigió un escrito que no nos ha contestado. Yo he tenido conversaciones pero, a día de hoy, no teníamos solución, con lo cual hemos tenido que hacer un acuerdo de Pleno del Consell para prestar el servicio público de la educación que entendemos que es fundamental», ha resumido Rovira.

Autorización en pandemia

La exención del máster fue autorizada de manera extraordinaria durante la pandemia de la covid. En concreto, en septiembre de 2020 se adoptaron medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria a consecuencia del periodo de pandemia, entre las cuales se establecía la exención temporal del requisito de formación pedagógica y didáctica de posgrado para el nombramiento de funcionariado interino nombrado con carácter excepcional para plazas necesarias para la atención docente.

Con el acuerdo del Consell, Educación, Universidades y Empleo podrá habilitar, de manera transitoria, al personal que se encuentre cursando los estudios de máster o que establezca un compromiso de realizarlo en los dos próximos cursos académicos. De este modo, la Conselleria podrá adjudicar vacantes o sustituciones a docentes de las especialidades de Informática y Sistemas y Aplicaciones Informáticas, resaltan.