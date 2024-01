Los pélets recogidos en la costa vasca no son de Galicia y no se prevé que lleguen a Euskadi en los próximo cuatro días

Los pélets recogidos en la costa vasca que han sido analizados por AZTI y Gaiker no corresponden al vertido Galicia y no se espera que puedan llegar a las playas de Euskadi residuos procedentes de la carga perdida del Toconao en los próximos cuatro días, en base a las predicciones y simulaciones realizadas por AZTI, según ha informado la investigadora de Azti en el área de basuras marinas, Oihane Cabezas.

El viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, y la investigadora de AZTI, Oihane Cabezas, junto con los patrones de los barco 'Hiru-Anaiak' y 'Rokillo', con base en Santurtzi, han presentado este viernes el operativo desplegado en estas dos embarcaciones para la recogida de vertidos de pélets en la mar, dentro del operativo Itsasertza.

Bittor Oroz ha indicado que las redes desarrolladas por AZTI que se han instalado en estas dos embarcaciones tienen como objetivo recoger, en caso de que fuera necesaqrio y si se encontraran en el mar, los pélets que «podrían venir de Galicia».

Según ha explicado, por tercer día consecutivo la embarcación de Inspección Pesquera del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, el Ikuskaria, vigila de forma continua, mediante avistamientos y siguiendo la evolución de los patrones de simulación de vientos y corrientes, la posible llegada de restos plásticos a nuestras costas y «no hemos encontrado nada todavía».

Oroz, que ha precisado que la forma de poder recoger los pélets es «si vienen en los propios sacos o en regueros», ha asegurado que si el barco de inspección encontrase pélets las dos embarcaciones equipadas con las redes de AZTI saldrían a recoger los residuos, que «por ahora no han aparecido y esperemos que no aparezcan».

El viceconsejero ha explicado que, en esta caso, la estrategia sería «intentar identificar los restos a medida que se van acercando y cuando entren en nuestras aguas sería cuando saldrían los barcos a recoger estos restos».

Por su parte, Oihane Cabezas ha detallado que las instaladas en las embarcaciones 'Hiru-Anaiak' y 'Rokillo' son redes neutónicas de investigación marina para estudiar la contaminación por plásticos en el mar. Se trata de una red de arrastre, con una dimensión de un metro por 0,5 metros, que es «pequeña pero lo suficientemente grande para recoger el material que tenemos en nuestras aguas».

Esta red, ha indicado, se utiliza para la investigación científica, pero la idea es analizar, junto al sector pesquero, «cómo amoldarlo para que, en caso de que tengamos un vertido en nuestras cosas de manera masiva, poder adaptar diferentes barcos con redes similares».

Por otro lado, ha explicado que desde AZTI están haciendo un seguimiento de las corrientes y de los pélets desde hace unos días y diariamente están haciendo simulaciones para ver «qué nos puden deparar las corrientes y los vientos y para los proximos cuatro días, por ahora, no dicen que puedan llegar» a las costas vascas. En cualquier caso, ha asegurado que «el sector esta preparado para que, en caso de que llegasen, poder recoger, pero las predicciones no apuntan a eso».

Además, tras analizar junto con Gaiker los restos encontrados en las playas vascas, se ha concluido que esos pélets «no son los de Galicia».

«La contaminación por plásticos por pélets es bastante habitual y esos pélets que encontramos en nuestras playas no son los de Galicia. Tenemos esa contaminación pero, por ahora, no hemos visto que sean los de Galicia», ha reiterado, para asegurar, no obstante, que van a seguir haciendo muestreos y viendo la evolución temporal de esa posible contaminación".

En cuanto a la forma de trabajo con el material instalado en las dos embarcaciones de Santurtzi, Cabezas ha indicado que ante el avistamiento de una acumulación de pélets o basura en la superficie del mar, se lanza la red y se arrastra siguiendo la línea/mancha de pélets. Cuando la red está llena de material, se limpia lo acumulado dentro y se vuelve a repetir la operación hasta limpiar la mancha.

Tras las pruebas realizadas a bordo, se harán ajustes en la operativa y, una vez validada, se replicará siguiendo una estrategia que consistirá en que cada barco haga un muestreo al día en las mismas secciones de la superficie del mar. Esto permitirá observar si hay variaciones significativas de llegada de pélets.

Consumo de pescado "totalmente seguro"

Por otro lado, Bittor Oroz, que ha recordado que el Gobierno Vasco mantiene activo el nivel de alerta y, a modo preventivo, el Plan Especial de Emergencias de Euskadi, ante la posible contaminación marina como consecuencia del vertido del Toconao, ha asegurado que el consumo de pescado es «totalmente seguro», por lo que ha animado a la ciudadanía a que los consuma «tranquilamente».

Lo ocurrido con el buque Toconao, ha dicho, debe servir para ver que «realmente tenemos un problema con los plásticos en el mar». «Ha sido un hecho puntual, pero hay muchos plásticos en el mar y tenemos que ser conscientes de lo que genera, los tenemos que utilizar de la forma más razonable posible y tenemos que recogerlos también de la forma más razonable posible».