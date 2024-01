La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha afirmado que Andalucía «no está a favor ni en contra» de que se publiquen las balanzas fiscales, ya que son instrumentos de información económica, pero lo que «sí nos preocupa es el uso que se haga de ellas», porque «en ningún caso» deben utilizarse para generar división entre los españoles.

Así lo ha manifestado la consejera en un audio remitido a Europa Press, en el que además ha recordado que se trata de un mecanismo que recoge las cantidades que tributa cada comunidad autónoma y también la parte de financiación que recibe del Estado.

«La propia ministra actual de Hacienda, María Jesús Montero, en el año 2014, cuando era consejera de Hacienda en Andalucía, se oponía precisamente a utilizarlas porque provocaban agravios entre los territorios, y más recientemente, en el año 2022, ya como ministra, recordaba que son los ciudadanos y no los territorios los que tributan. Por lo tanto, no existen comunidades que pagan y contribuyen y comunidades que son subsidiadas, es decir, que Cataluña o Madrid no son más solidarias que Andalucía o Extremadura», ha explicado España.

A este respecto, la consejera ha incidido en que «los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios», por lo que «no existen comunidades que aporten más que otras ni comunidades que reciban más que otras, ya que son los ciudadanos los que tributan en función de su renta. Sería como decir que un ciudadano que paga más impuestos tiene más derechos que otro que paga menos», ha añadido

Por todo ello, «lo que está ocurriendo es que los acuerdos bilaterales entre el Gobierno y los independentistas, lejos de procurar una mayor convergencia entre los territorios, lo que están generando son nuevos agravios y están introduciendo elementos que, desde luego, profundizan en los desequilibrios», ha advertido España.

España, sobre incentivos a empresas catalanas: "es una barbaridad"

Por otra parte, la consejera ha mostrado su preocupación ante el hecho de que «los independentistas pretendan incentivar a las empresas que vuelvan a Cataluña», y en este sentido ha asegurado que «es una barbaridad absoluta».

«Supone un fraude constitucional y democrático, y, desde luego, todo lo que suponga una ruptura contra la igualdad de los españoles lo vamos a denunciar judicial, política y socialmente», ha asegurado.

En este contexto, ha criticado que el gobierno de España «no puede ni seguir privilegiando a un territorio determinado en detrimento de otros ni dejarse chantajear y humillar por un prófugo de la justicia como es Puigdemont».

Por último, España ha lamentado que el Gobierno «esté anteponiendo el interés particular del presidente al interés general de los españoles» y al mismo tiempo ha subrayado que este tipo de actuaciones «echa por tierra los esfuerzos que están haciendo muchas comunidades por generar entornos de estabilidad atractivos para la inversión como es el caso de Andalucía», además de «atentar contra el libre movimiento de personas, de empresas y de capitales dentro de los límites del territorio común creando privilegios y creando agravios», ha zanjado.