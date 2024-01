La primera edición del Sierra Nevada International Snow Volley Open ya es una realidad. El torneo, único en España gracias a la colaboración entre la agencia Madison, la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) y Sierra Nevada, ha sido presentado este jueves en la propia estación con una nutrida representación institucional.

El acto ha contado con la presencia de la directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta, María de Nova; el consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez; el vicepresidente de la RFEVB, Felipe Pascual; EL director de Madison Sports Marketing, Luis García Conde.

En presencia también del miembro de la junta directiva de la Federación Andaluza de Voleibol Ramón Velázquez de la Cruz y del presidente de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, Carlos Santandreu del Carpio, la directora general ha remarcado que «en Andalucía nos gusta innovar, hacer las cosas bien, y el hecho de ser los primeros en acoger en España esta nueva modalidad deportiva de forma oficial era una oportunidad que no podíamos dejar pasar».

«Porque estamos acostumbrados a ser sede de grandes eventos deportivos, y el año pasado acogimos más de 250. Eventos como el Sierra Nevada International Snow Volley Open que, además de promocionar la práctica deportiva, sirven de importante polo atracción turístico y cultural. Por eso es tan importante que Sierra Nevada sea la sede de esta competición, tenemos ese privilegio, y además se va a desarrollar en un entorno maravilloso, lo que sin duda es un plus para la competición y para los deportistas que nos visiten».

Jesús Ibáñez ha puesto énfasis en «la versatilidad de las instalaciones de Sierra Nevada, que no solo acoge pruebas de esquí o snowboard, como la próxima Copa del Mundo de Snowboard Cross que se celebrará el 2 y 3 de marzo, sino que también es capaz de acoger, golf, running o vóley en su entorno».

Por su parte, Felipe Pascual ha destacado «la excepcionalidad del evento en un entorno incomparable como Sierra Nevada. Pongo en valor la valentía y determinación de las instituciones y los promotores por organizar un evento como este, y estoy seguro de que será el primer paso de un exitoso recorrido para el vóley nieve en España».

Además, Luis García ha explicado que «la misión de Madison como promotor era crear el primer evento de snow volley internacional en España, pero con el objetivo de que, a medio plazo, sea el mejor evento del mundo en esta disciplina. Tenemos la mejor ubicación, Sierra Nevada, y el territorio de moda para hacer eventos en España, Andalucía, con los mejores compañeros de viaje».

Por último, Roberto Aranda ha mostrado su orgullo por ser partícipes del evento: «Como director del Sport Club Higuerón Resort, nos enorgullece formar parte del Sierra Nevada International Snow Volley Open, un evento único que celebra la diversidad y el deporte. Junto con Regino Hernández, uno de los deportistas de élite que cada año pasa por nuestras instalaciones, queremos disfrutar del entorno idílico de Sierra Nevada para conmemorar este acto deportivo tan especial y reforzar nuestra apuesta por el deporte».

Además, el propio Regino Hernández, medallista olímpico en snowboard cross en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, ha refrendado su compromiso con la cita: «Cuando me propusieron participar en el primer campeonato de snow volley, me pareció una oportunidad emocionante. Dada mi afinidad con el entorno de la nieve, no pude resistirme a aceptar la oferta, así como la participación de Higuerón Resort en este evento, ya que es mi lugar predilecto de entrenamiento durante el verano y donde disfruto de lo más valioso: la paz y la oportunidad de enfocarme en mis entrenamientos físicos».

El torneo arrancará a las 10,00 horas del sábado 13 de enero, extendiéndose la parte deportiva hasta las cuatro de la tarde. Acto seguido se celebrará la velada après-ski en Edelweiss Sierra Nevada, con un ambiente plenamente festivo para disfrutar del evento y garantizar la diversión de todos los asistentes.

Para culminar un fin de semana frenético sobre la nieve, la jornada dominical comenzará a la misma hora, a las diez, con las semifinales que darán paso a la gran final, que terminará sobre las dos de la tarde para cerrar con el gran colofón de la entrega de premios protocolaria.

La cita contará con la presencia de jugadores de siete nacionalidades diferentes, dotando de un marcado carácter internacional al evento, con deportistas de origen italiano, ucraniano, holandés, eslovaco, checo e hispano-brasileño, además de un equipo que acudirá directamente desde Italia, país donde el vóley nieve goza de un gran prestigio. En total, serán ocho conjuntos mixtos formados por tres jugadores que competirán por llevarse el primer Sierra Nevada International Snow Volley Open.

Para complementar el apartado deportivo, se instalará una fan zone con música y DJ en directo, zona vip y muchas sorpresas más, como la presencia de Regino Hernández, embajador de Higuerón Resort y medalla de bronce en snowboard cross en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018. Este proyecto, único en España y en un entorno idílico, cuenta con el apoyo de Higuerón Resort, Ambilamp, la Consejería de Turismo Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Joma y la propia sede, Sierra Nevada, entre otras marcas que lo hacen posible gracias a su apoyo.

La jornada del domingo será retransmitida en directo a través de Marca, media partner oficial del campeonato, y del canal de YouTube de la RFEVB, que ofrecerán los partidos de semifinales y la gran final en abierto para acercar esta disciplina a los aficionados al vóley.

Además, el Sierra Nevada International Snow Volley Open será uno de los eventos que servirá para promocionar la doble Copa del Mundo FIS de Snowboard Cross, que se celebrará en la propia estación del 1 al 3 de marzo de 2024.