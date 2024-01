La Comunidad aplaza la construcción del tramo central de la ampliación de la L11 de Metro

La Comunidad de Madrid ha aplazado el inicio de la construcción del tramo central de la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid, que cruzará la capital de suroeste a noreste.

En concreto, la Consejería de Vivienda, Transportes Infraestructuras ha suspendido la adjudicación del contrato para la licitación de la redacción del proyecto en su tramo Centro, que conecta Conde de Casal con Hortaleza para su conexión con la futura red del Metro al barrio de Valdebebas.

Según figura en la resolución firmada por el director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo, la suspensión de la licitación se produce «por no estar todavía suficiente y definitivamente definidos» los otros tramos de línea 11 con los que deberá conectar cada uno de los subtramos del tramo centro.

En concreto, el plan de la Comunidad de Madrid era el de acometer estas obras en cuatro subtramos para llevar esta línea hasta Valdebebas en su zona norte y hasta Cuatro Vientos en su zona sur.

En detalle, desde La Fortuna a la Línea 10, entre Plaza Elíptica y Conde de Casal --con la polémica de la tala de árboles en el entorno del Paisaje de la Luz--, el citado tramo central entre Conde de Casal y Hortaleza, y la conexión de este último distrito con Valdebebas.

«Se considera que concurren razones de interés público para no adjudicar el contrato porque resultaría contrario a los principios de eficacia y eficiencia administrativa que deben presidir toda actuación administrativa, adjudicar un contrato para la redacción de un proyecto que no puede afrontarse por el momento con las condiciones de calidad requeridas, puesto que no están definitivamente definidos datos esenciales para la redacción de dicho proyecto, y no lo van a estar a corto plazo», se explica desde la Consejería.

Una paralización, adelantada por la Cadena Ser, que se produce cuando ya se habían presentado un total de 15 licitadores para un proyecto un presupuesto de licitación de 8.080.434,72 euros (6.678.045,22 euros sin impuestos). «El contrato no ha sido adjudicado ni se han abierto las proposiciones económicas», añaden desde la Consejería.

Conexión con valdebebas

En diciembre de 2022, la Comunidad dio luz verde más de 6,67 millones para la conexión de la Línea 11 con el barrio de Valdebebas (Línea 8). La Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras contempla la construcción como máximo de 14 estaciones nuevas o de intercambio incluidos en dos lotes con siete estaciones y 6 kilómetros cada uno. La licitación se publicó en enero en la DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) y en febrero en el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid).

El objeto del contrato era la redacción de los Proyectos Constructivos correspondientes a la ampliación Centro de la Línea 11 de Metro de Madrid, dividido en dos lotes: el subtramo Conde de Casal y distrito Ciudad Lineal y el segundo, desde este punto hasta el distrito de Hortaleza.

El objetivo, conectar con la futura red del Metro al barrio de Valdebebas, un proyecto cuya ejecución se ha retrasados sobre la fecha inicialmente prevista, principios de septiembre de 2022, y finalmente el contrato se firmó el 27 de enero de 2023, comenzando los trabajos el 28 de enero de 2023.

«Por ello, no se cuenta todavía con suficiente detalle con el diseño del proyecto, lo que impide diseñar adecuadamente la conexión del tramo centro con este tramo de ampliación al barrio de Valdebebas. Tampoco se cuenta con un documento ambiental suficientemente avanzado que permita iniciar la tramitación ambiental, y, en tanto no finalice el procedimiento ambiental, no podrá ultimarse definitivamente la selección de la mejor alternativa para ejecutar esta ampliación», se alega.