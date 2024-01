Los servicios jurídicos del Gobierno Vasco estudian la posible imposición por el Ministerio del uso de mascarilla

El Gobierno Vasco pone en tela de juicio que el Ministerio de Sanidad pueda imponer a las comunidades autónomas el uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios, y sus servicios jurídicos analizan ya «escenarios que puedan resultar de esa imposición».

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha afirmado que remitirán al Ejecutivo del Estado unos planteamientos en los que piden que elimine «la obligatoriedad» de esta medida y la referencia a las bajas automáticas, que recoge en su propuesta.

Sagardui, que ha comparecido en Vitoria-Gasteiz tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha señalado que el Ministerio utiliza la palabra «colapso» para describir la situación de los centros sanitarios de todo el Estado y justificar así sus propuestas, algo que «no se corresponde con la realidad», según las comunidades autónomas.

Tras recordar que Euskadi lleva «años aplicando planes de contingencia», se ha referido a la decisión del Gobierno del Estado de imponer la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sanitarios, cuando esta medida tiene que ser «excepcional».

Gotzone Sagardui ha destacado que el Ministerio no ha aportado «ningún informe que avalara la imposición de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros sanitarios», y no hay declarado un estado de emergencia por salud. Por tanto, considera que no hay «evidencias científicas» que avalen la medida y que tampoco tendría eficacia en la prevención del contagio.

También ha destacado la dificultad legal que supone la imposición de esta medida a las comunidades autónomas, que son «las competentes en la materia», y ha rechazado que se pueda unificar para todas las autonomías el uso de la mascarilla, cuando la situación epidemiológica o de sus servicios de salud son diferentes, porque se requieren «medidas distintas».

Aportaciones

Por todo ello, para «buscar soluciones» el Departamento de Salud del Gobierno Vasco enviará al Ministerio de Sanidad aportaciones a su documento, en las que contempla la supresión de la obligatoriedad del uso de las mascarillas para todas las comunidades , la eliminación de la referencia a los planes de contingencia -porque Euskadi los actualiza anualmente en función de la situación- y previsiones de comportamiento de la epidemia de gripe".

Sagardui ha añadido que, en sus planteamientos, reclaman la eliminación de la referencia a las bajas automáticas porque «supera el ámbito del Consejo Interterritorial» y, además, el secretario de Estado transmitió que era objeto de estudio.

En todo caso, los servicios jurídicos del Gobierno Vasco analizan «los escenarios que pueden resultar de la imposición de una obligatoriedad en el uso de las mascarillas, si es que finalmente esa fuera la decisión del Ministerio».