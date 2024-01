CCOO-A: "La tercera vía que abandera Moreno no se aplica a los trabajadores. No gobierna para ellos"

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha analizado junto a su homólogo en UGT, Oskar Martín, los retos y reivindicaciones de los sindicatos más representativos para este año, y en este sentido ha señalado que «el Gobierno andaluz está perdiendo la oportunidad», al tiempo que afirma que «la tercera vía que abandera Moreno no se aplica a los trabajadores. No gobierna para ellos».

Así lo ha manifestado la líder sindical en una entrevista ofrecida este domingo en el informativo 'Hora 14' de Cadena SER Andalucía, según recoge el sindicato en una nota de prensa. Además, López ha hablado de los «importantes y graves problemas que tiene Andalucía», destacando «el atroz dato de las listas de espera en un momento en el que la sanidad cuenta con el mayor presupuesto de su historia».

Sobre esta cuestión, López ha dejado claro que el problema está en una «clara falta de personal y en las malas condiciones laborales que tienen». «Está claro que la política del Gobierno andaluz no está funcionando e incluso lo han reconocido con dos dimisiones en la consejería de Salud», ha puntualizado.

También se ha referido a los problemas que se dan en Andalucía en educación, en vivienda, a las dificultades de la juventud debido a la precariedad laboral a la que se enfrentan y a la imposibilidad de independizarse, a la violencia de género, la sequía, los problemas del campo y de la Andalucía rural o a la necesidad de más inversión en industria.

Además, ha evaluado el grado de cumplimiento del acuerdo firmado hace diez meses entre sindicatos, patronal y Gobierno andaluz: «El pacto contenía además medidas urgentes que permitirían a las familias más afectadas por la subida de los precios hacer frente a esa inflación y al empobrecimiento acumulado que llevan meses soportando. Pero el Gobierno andaluz no está desarrollando todas las competencias que le confiere el Estatuto de Autonomía para mejorar la vida de los andaluces. Está perdiendo la oportunidad de mostrar que no gobierna con el rodillo de la mayoría absoluta y está demostrando que esa tercera vía de la que Moreno se llama defensor, no es tal, al menos no para los trabajadores para las que no está gobernando».

De igual forma, ha destacado también la inacción del Gobierno de Moreno ante la escasez hídrica que atraviesa Andalucía, y en esta línea ha subrayado que «necesitamos medidas de calado que conlleven un replanteamiento de cómo es nuestro modelo productivo ante la falta de agua. No vale seguir parcheando el problema. Pequeños agricultores y trabajadores del campo están dejados de la mano del Gobierno andaluz y necesitan respuestas. La sequía está afectando además al consumo y a otros sectores, por eso se tiene que abordar de manera seria y colectivamente para evitar perjudicar a las personas trabajadoras y a Andalucía».

Por otro lado, la dirigente ha puesto en valor los efectos de la reforma laboral en Andalucía. «La reforma está avanzando en la dirección adecuada pero queda mucho pendiente. En Andalucía seguimos sufriendo el paro, la precariedad y los bajos salarios de manera muy fuerte. Y hay que trabajar por extender la reforma para combatir esas realidades. Sobre todo, hay que trabajar en subir salarios porque, aunque han subido, son insuficientes ante la subida desbocada de los precios», ha concluido.