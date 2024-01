Las más afortunadas: varias administraciones reparten el primer y tercer premio del Niño y son 'repetidoras' de Navidad

Varias administraciones valencianas han resultado muy afortunadas en este sorteo del Niño de 2024 al repartir el primer y tercer premio, si bien en cantidades que aún no han podido determinar o solo un décimo y a través de ventanilla en la mayoría de los casos. Y varias son 'repetidoras' del Gordo de Navidad. Al ser festivo, muchas no abren y otras no han podido comprobar cuánta suerte han repartido.

El 94.974 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2024, premiado con dos millones de euros a la serie y 200.000 euros al décimo, y ha sido muy repartido por toda España y la Comunitat Valenciana. En el caso de Alicante, este premio ha sonreído a Alcoy, Alicante, Cox, El Campello, Elche y Orihuela (en dos administraciones); en Valencia en Aldaia, dos administraciones de Alzira y tres de Gandia, Carcaixent, Mislata, Quart de Poblet, Moncada, València y Xàtiva; y en Castellón, en una administración de la capital y en otra de Vinaròs. Pedro Cámara es el responsable de la administración de Aldaia La Gran Ilusión, la número 3, y una de las que, en este sorteo, ha repartido algo del primero y algo del tercero. Pero también dio el 'Gordo' en Navidad y cinco quintos. «Cuando damos en Navidad, damos en el Niño», exclama orgulloso, si bien señala que como mínimo lo que ha repartido es un décimo de cada y en ventanilla. Así, ha detallado a Europa Press que han venido todo el stock de consignación libre que les ha facilitado Loterías del Estado, que era un décimo de cada número. Esta administración ha repartido más suerte en su historia, como un tercero del Niño en 2010, otro tercero de Navidad en 2019 o un segundo del Niño en 2020. Esta suerte se repite en Mislata donde la administración número 2, La Mágica, ha repartido el primero y el tercero, y ya fue afortunada en Navidad al dar el Gordo y dos quintos. Entonces, un total de 2.150.000 euros. Ahora, su administrador, Pablo Tortosa, cree que una serie completa del primero, más de un millón, en ventanilla y web, a ninguna asociación. «Con Navidad ya pensábamos que era suficiente, pero ahora no se puede explicar con palabras», ha resumido, y ha asegurado estar «temblando y muy nervioso» tras un «gran esfuerzo» que se ve «reconfortado» con el reparto de premios. «Nosotros no ganamos pero es muy gratificante que la gente venga y te dé las gracias», ha dicho, y ha subrayado a Europa Press que han trabajado «mucho, mucho tiempo», 13 años, y ahora «vamos picando algo». El titular de la administración número 3 de El Campello, Pablo, también ha vendido un décimo suelto por ventanilla del primer y tercer premio gracias a un intercambio que realizan de números con otras administraciones, diez, de toda España y algunas de la Comunitat Valenciana que también han repartido. Es de los afortunados que también repartió suerte en Navidad, con dos quintos, pero además este año se cumplen 30 desde que vendió el Gordo íntegro en la localidad. «Espero que se siga repitiendo, estamos muy contentos», ha resumido. José María Lendinez, de la administración número 2 San Onofre de Quart de Poblet, asegura que está «en racha» al vender, calcula, una serie completa del 94.974 por ventanilla, muy repartido entre vecinos de la localidad, pero también vendió parte de una serie del Gordo. Y otro de los afortunados que ha llevado la suerte a su municipio es Emilio Fernández, de la administración número diez de Gandia, que también tiene el primero y el tercero en este sorteo. «EStamos con la flecha para arriba», ha dicho, y ha añadido que se ha decidido a abrir el establecimiento porque hay personas que se han acercado para celebrar, aunque nadie dice si están premiados. «En Navidad tampoco lo hicieron», ha indicado, ya que también repartió. Y lleva dos años y medio como administrador. Otras provincias Además, el primer premio de este sorteo se ha repartido en las provincias de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Badajoz, Murcia, Valladolid, Burgos, Salamanca, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Baleares, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Almería, Albacete, Pontevedra, Cáceres, Girona, Tarragona, Ourense, Asturias, Ciudad Real, Cuenca, A Coruña, Granada, Guadalajara, León, Palencia, Lugo, Málaga y Teruel. El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, ha sido para el número 89.634 y ha caído íntegramente en Móstoles (Madrid). En concreto, en la Administración número 12 de la localidad madrileña, ubicada en la calle Simón Hernández, 48. Por su parte, el tercer premio ha sido para el número 57.033, dotado con 250.000 euros la serie, que ha sido consignado en varias provincias, entre ellas Madrid, Sevilla, Valladolid, Alicante, Asturias, Badajoz, Baleares, Cáceres, Cádiz, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Jaén, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Lleida, Lugo, Málaga, Valencia, Castellón, Vizcaya, Zaragoza, Almería, Huelva, Pontevedra, Ourense, Lugo, Álava, Guipúzcoa, Huesca, Albacete, Ciudad Real, Ávila, Barcelona, Murcia, Palencia y Toledo