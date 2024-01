PSPV y Compromís han cargado contra el nombramiento del nuevo gerente del Cosorcio de Museos de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda, después de que este se haya incorporado al puesto tras haber llegado a tener reconocida una incapacidad permanente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Así, el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, lo ha calificado de «milagro de Navidad», mientras que la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha ironizado: «Lázaro, levántate y cobra».

Por su parte, desde la Conselleria de Cultura han expresado, a través de la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Paula Añó, el «total respaldo» a Bugeda y el PP ha instado a los grupos de la oposición a disculparse por sus «burlas» hacia «una persona con discapacidad».

Las críticas del PSPV y Compromís aluden a la información publicada en 'elDiario.es' que señala que, el pasado 3 de julio, Bugeda obtuvo el reconocimiento de la incapacidad permanente en grado total. En la resolución, el organismo indicaba que no se preveía que la situación de incapacidad fuera a ser objeto de revisión por una eventual mejoría que permitiera su reincorporación al puesto de trabajo antes de dos años.

Sin embargo, según afirma el citado medio, el pasado 30 de noviembre --nueve días después de la destitución del anterior gerente del Consorcio de Museos y del Centre del Carme de Cultura Contemporània, José Luis Pérez Pont--, el INSS resolvió, a instancias de Bugeda, declarar que ya no se encontraba afectado de ningún grado de incapacidad permanente debido a una mejoría de su estado.

Desde la oposición, el secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, y la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, han criticado este «milagro de Navidad» y han ironizado: «Lázaro, levántate y cobra». «Después del milagro económico de --Rodrigo-- Rato, otro milagro económico, este de Mazón», ha escrito el dirigente socialista en su cuenta de X (antigua Twitter).

Precisamente, este mismo miércoles Compromís ha presentado en Les Corts una batería de preguntas, peticiones de comparecencias y de documentación para que el vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera (Vox), explique la política de gestión de personal y nombramiento de responsables de los entes públicos culturales de la Generalitat y en concreto del Consorci de Museus. Además, ha solicitado la comparecencia en la comisión de Educación y Cultura de Les Corts de Nicolás Bugeda.

Sobre esta polémica, el propio Bugeda ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que se encuentra «muy tranquilo y, sobre todo, muy agradecido por las muestras de afecto» que ha recibido, «no solo del vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera, sino también de muchos altos cargos del Gobierno valenciano, Les Corts y de muchos políticos, incluso de izquierdas», así como de «su familia y amigos».

«Me produce indignación las informaciones vertidas y sacadas de contexto para desacreditarme sin saber mi situación personal ni profesional con certeza y me da pena por las personas que puedan estar sufriendo lo mismo sin capacidad de respuesta. La baja catadura moral de algunos políticos y el desprecio a las libertades es bien sabida y ello no debería enturbiar la de otros representantes públicos de cualquier formación que actúan con rigor y seriedad porque en política no todo vale», ha aseverado.

Bugeda ha detallado que tiene «una discapacidad reconocida por un tribunal médico de los Servicios Sociales de la Generalitat por distintas enfermedades crónicas que le han producido periodos muy graves en los últimos siete años» en los que pudo «haber perdido la vida en varias ocasiones».

"ni milagros ni nada parecido"

«En este tiempo --prosigue-- he tenido altas, bajas y mejorías en función de los tratamientos e intervenciones. Igualmente le digo que un tribunal de la Conselleria de Sanidad ratificó mi situación y mis derechos laborales. La mejoría de mi situación a raíz de una intervención este verano fue esencial en mi recuperación. Los médicos fueron los que me insistieron en que me vendría muy bien la vuelta al mundo laboral, por eso solicité la revisión de grado de Incapacidad al INSS cuyo tribunal médico dictaminó la facultad de incorporarme por mejoría, todo ello en arreglo a Ley. Ni soy el único ni es ninguna excepción. Ni milagros ni nada parecido».

Añade que, una vez en el Consorcio, donde tenía su puesto de trabajo y «ante la ausencia del gerente y habida cuenta de que ya había desarrollado análogas funciones», le ofrecieron «ayudar en este proceso». Y subraya: «Acepté el cargo ya que se trataba de unas labores técnicas y de gestión al disociarlo de la dirección artística que supone muchos actos y mucha presencia física en tardes y noches y en fin de semana. Lo hice por responsabilidad con unas instituciones, el CMCV y el Centro del Carmen, en las que he trabajado casi toda mi vida profesional e impulsado al nuevo puesto por mis compañeros».

Por último, y tras consultar a expertos jurídicos, advierte que «denostar así a un servidor público y revelar datos personales e, incluso, médicos constituye una intromisión al honor y a la privacidad». Por tanto, avanza que emprenderá «tantas acciones sean necesarias» y le «asistan en Derecho».

«Desde la serenidad, transmito el mayor respeto y gratitud a los funcionarios públicos y al personal sanitario que me ha atendido durante todo este tiempo y reitero el agradecimiento a tantas personas que se han preocupado por mí, no solo hoy como también en estos años», concluye.

La secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Paula Añó, ha defendido en un mensaje en redes que Bugeda tiene «una discapacidad reconocida por un tribunal médico de los servicios sociales de la Generalitat por distintas enfermedades crónicas que han tenido periodos muy graves en los últimos siete años» y ha apuntado que, «igualmente, un tribunal de la Conselleria de Sanidad ratificó su situación y sus derechos».

Así, ha indicado que la «mejoría de su situación fue determinada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para su incorporación laboral», por lo que ha reprochado a la portavoz de Compromís que «humillar así a un servidor público es atroz y una intromisión al honor y a la privacidad». Frente a ello, ha resaltado que Bugeda será «un excelente gerente para poner orden en el caos» que, a su juicio, «dejó» Compromís. «Cuenta con nuestro total respaldo», ha remarcado.

"no todo vale"

Desde el PPCV, la portavoz de cultura del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Paqui Bartual, en un comunicado, ha instado tanto a Muñoz como a Robles a «pedir disculpas por sus burlas» hacia el nuevo gerente del Consorci de Museus por «la enfermedad crónica que padece» y, al hilo, ha recalcado que en política «no todo vale».

«Son los mismos que por un lado exigen respeto mientras les falta tiempo para banalizar las enfermedades y atacar a una persona con discapacidad y que ha padecido un calvario físico y ha sufrido una incapacidad, aquejado de una grave enfermedad», ha criticado la diputada 'popular', que ha reprochado a la izquierda su «doble moral».

«Por una parte se rasgan las vestiduras por lo ocurrido en Ferraz, sin embargo, al mismo tiempo, atacan sin piedad a una persona por su situación física, poniendo la carga de la culpabilidad en la víctima», ha censurado, al tiempo que ha insistido en que este hecho expone «una muestra de la bajeza moral de la izquierda». «Los derechos humanos deberían estar por encima de la dialéctica política», ha defendido.