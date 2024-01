La Generalitat Valenciana continuará reivindicando, "de la mano del Ayuntamiento de Elche", la cesión temporal de su Dama, «porque es de sentido común».

Así lo ha asegurado, en una entrevista concedida a Europa Press, el vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, que ha considerado que «no tiene ningún sentido» que el anterior ministro de Cultura, el socialista Miquel Iceta, no permitiera el regreso del busto íbero aludiendo a un informe técnico que, según el dirigente valenciano, «nunca se ha presentado».

Barrera augura que la petición «se nos va a seguir negando». «Pero no por eso vamos a dejar de reivindicarlo, porque es que es de sentido común», ha avanzado.

Y se ha preguntado: «Si han podido venir a Alicante los guerreros de Xi'an sin ningún problema y se van a volver con todas las garantías a China, ¿cómo no se va a poder en pleno siglo XXI traer la Dama de Elche a su casa natal?».

El titular de Cultura del Consell ha recalcado que los vecinos de la ciudad ilicitana --«los de derechas y los de izquierdas», ha incidido-- «están orgullosos y sienten ese hallazgo cultural, su imagen icónica».

Barrera ha hecho notar que lo que se solicita es una cesión temporal, no que la pieza se establezca definitivamente en Elche, sino «que se haga un calendario para que desde Madrid pueda venir alguna vez la Dama a su casa, que es la ciudad de Elche».

"en esto no hay color político"

Por tanto, ha agregado, «es una reivindicación que vamos a seguir haciendo, de la mano del Ayuntamiento de Elche, frente al Ministerio de Cultura». «En esto no hay color político, no se entiende que no pueda venir la Dama de Elche con todas las garantías de preservación».

Sobre si ha mantenido algún contacto con el nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha comentado que aún no pero que, «próximamente, tendremos que tener, evidentemente, algún contacto».