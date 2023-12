El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que «no existe» 'lawfare' en España y ha añadido textualmente que los jueces españoles cumplen sus deberes con estricto acatamiento al ordenamiento jurídico en parámetros de independencia e imparcialidad.

En una entrevista en 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, ha descartado que haya choques entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en España y ha señalado que este último es «la base del Estado de derecho».

Al preguntársele si cree que es un exceso o forma parte de la instrucción que el juez de la Audiencia Nacional considere que la causa de Tsunami es terrorismo, ha respondido que las resoluciones judiciales están para respetarse pero ha señalado que cuando las causas «no están definitivamente juzgadas, todavía hay que ser más cautelosos en su valoración».

Respecto al pacto migratorio europeo, ha apuntado textualmente que va a ayudar a que circunstancias transitorias complejas, como la que se vive en Canarias, «se aborden de una manera corresponsable por parte de la Unión Europea (UE)».

"es un paso adelante"

«Es un paso adelante porque antes no había nada: tenemos un pacto migratorio en el que por primera vez se habla de solidaridad. Y con escrupuloso respecto a los derechos humanos», ha defendido, y ha asegurado que ha sido una de las prioridades del Ministerio del Interior durante la presidencia española de la UE.

Preguntado por los 2.000 euros que tendrá que pagar un país por cada persona que no acoja, ha puntualizado que aquellos países que no puedan asumir el compromiso de reubicación de migrantes, asumirán «otra forma colaboración, que es financiando proyectos que van a favorecer la lucha contra las mafias en terceros países».

Reforma de la 'ley mordaza'

Marlaska ha afirmado que la reforma de la 'ley mordaza' es un «objetivo prioritario, pero siempre conjugando un equilibrio entre la defensa de los derechos fundamentales con una garantía imprescindible para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realicen su trabajo».

Sobre la petición de escolta al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que Interior tramitaría, ha explicado que se ha pedido un informe a la Abogacía del Estado y que están «pendientes de recibirlo».

Al preguntársele por qué lo vuelve a pedir si en agosto de 2018 ya se pidió un informe a la Abogacía por el mismo asunto y defendió que no procedía, ha respondido que los informes «tienen que ser actualizados o ratificados en su caso, pero siempre acompañado el momento de la petición».

Jefatura de la policía nacional

El ministro ha asegurado textualmente que no le consta que se esté pidiendo el traspaso de la Jefatura de Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona: «Yo diré una cosa importante: no está sobre la mesa, ni mucho menos», ha apuntado.

«Los edificios donde se cometieron delitos execrables en estos 40 años están siendo resignificados por todos los funcionarios públicos; sean guardias civiles, policías nacionales o funcionarios civiles del Estado, que están trabajando con escrupuloso respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales», ha defendido.

Sobre la entrada de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen, ha celebrado que es «una gran noticia y supone la culminación a un gran trabajo de la presidencia española, que había situado entre sus prioridades el pacto migratorio y la plena incorporación» de estos países al espacio.