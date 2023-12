Almeida cuestiona que no puedan pactar con Vox por la conducta de Ortega Smith pero la izquierda sí con terroristas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cuestionado que el PP no pueda pactar con Vox por la «conducta incalificable en el Pleno» que tuvo Javier Ortega Smith pero la izquierda «sí puede pactar con aquellos que cometieron delitos de terrorismo, a los que hay que amnistiar».

Desde un obrador del distrito de Tetuán, Almeida ha acusado a PSOE y Más Madrid del hecho de que «puedan pactar con aquellos que dieron un golpe de Estado en 2017» o que «Más Madrid y el PSOE pueden pactar con un partido como Bildu, en cuya dirección están integrados los dos últimos jefes de ETA».

«Pero nosotros no podemos pactar ni podemos acordar. Nosotros no podemos hacer nada sino que tenemos que resignarnos a que la izquierda gobierne en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Nosotros tenemos que aceptar la superioridad moral de la izquierda, que consiste en que pactan con quien quieran pero también nos dicen a los demás con quiénes tenemos que pactar», ha argumentado.

Almeida ha defendido que los pactos del PP «son públicos». «Todos los españoles conocen los pactos del PP con Vox. Lo que no conocemos son los pactos del PSOE con Bildu, por ejemplo, aunque ya hemos tenido un anticipo, la entrega de la Alcaldía de Pamplona», ha declarado, tras apostillar que no se conoce «el contenido completo de los pactos con el independentismo catalán».

«No nos vamos a resignar a que no podamos gobernar porque ellos digan que no podemos pactar, ni nos vamos a resignar a que tenga que gobernar permanentemente la izquierda porque nos dicen con quién podemos o con quién no podemos», ha asegurado.

«Nuestros pactos son públicos, los españoles los conocen y sabemos cuáles son nuestras líneas rojas. No hemos traspasado las líneas rojas y el que las ha traspasado es el PSOE. Así que menos hipocresía, que a mí lecciones de esas características no me dan ni una», ha zanjado.