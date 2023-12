Almeida aplaude el "grandísimo discurso" de unidad del Rey llamando a la concordia institucional frente a la división

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido el «grandísimo discurso» de unidad lanzado por Felipe VI en Nochebuena, en el que llamó a la concordia institucional frente a la división.

«Constitución y España» centraron el discurso del rey, ha destacado Almeida desde un obrador del distrito de Tetuán, hasta donde se ha acercado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo.

Para Almeida, todos aquellos con responsabilidades institucionales deben sentirse «interpelados y concernidos por las palabras y la preocupación que mostró el rey acerca del futuro de España y de la discordia».

«Todos los que tenemos responsabilidades institucionales debemos hacer todo lo que está en nuestra mano para que, al margen de las legítimas diferencias de pensamiento e ideología que pueda haber en España, seamos capaces de convivir juntos y para que, al margen de que podamos pensar distinto, podamos convivir juntos», ha defendido.

Ese mensaje es «imprescindible en la España de hoy». «Frente al mensaje de la discordia, el mensaje de la unidad; frente al mensaje de la división, el mensaje de la Constitución; frente al mensaje de los que quieren separarse, el mensaje de España», ha indicado, que ha llamado a que todos aquellos con responsabilidad institucional «prediquen con el ejemplo».

«Esto no quiere decir que no tengamos diferencias y que no tenga que haber debates, pero una cosa es el debate y otra la discordia», ha aclarado.