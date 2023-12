Almeida cree que Maestre sobreactúa pidiendo la dimisión de Fanjul para "sacar tajada" y "cobrarse dos piezas por una"

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, cree que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, sobreactúa cuando pide la dimisión del presidente del Pleno, Borja Fanjul, y considera que con esta reclamación lo que pretende es «sacar mayor tajada» y «cobrarse dos piezas por una».

Más Madrid ha registrado un escrito en el que pide la dimisión de Borja Fanjul (PP), por «no sólo no haber expulsado del Pleno sino que ni tan siquiera llamó al orden, como exige el artículo 79 del Reglamento Orgánico del Pleno», después de que el viernes el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, se encarase, tirara unos papeles y una botella de agua vacía al edil Eduardo Fernández Rubiño en su escaño.

Desde un obrador del distrito de Tetuán, Almeida ha recomendado a la oposición «que no sobreactúe en este asunto porque lo relevante fue la conducta inaceptable de Javier Ortega Smith», de quien ha insistido que le parece «incompatible con la condición de concejal del Ayuntamiento de Madrid».

El primer edil ha invitado a la jefa de la oposición «a que mire el vídeo» y así comprabará que Fanjul «hizo exactamente lo que ella hasta en tres ocasiones le solicitó de forma airada», esto es, que diera la palabra a Ortega Smith «para que se disculpara».

«Esto no fue una iniciativa propia del presidente del Pleno. Esto fue una consecuencia de la petición hasta en tres ocasiones de Rita Maestre y el presidente del Pleno lo único que hizo fue atender los requerimientos que le hacía la portavoz de Más Madrid», ha insistido.

"sacar mayor tajada"

Martínez-Almeida no ha querido «entrar en la sobreactuación de Más Madrid, que está tratando de sacar mayor tajada». El alcalde ha recordado que el reglamento del Pleno «sólo habilita al presidente a poder expulsar a una persona cuando se le llama tres veces al orden».

«(El exconcejal socialista Daniel) Viondi se mantuvo de pie y no hacía caso a los requerimientos del presidente del Pleno, que le tuvo que avisar tres veces», ha señalado para explicar la expulsión de uno y no de otro.

Para Almeida, «lo que no puede ser es que Maestre pretenda cobrarse dos piezas por una y, al mismo tiempo, hacerlo sin conocer el reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Madrid». En todo ve «una sobreactuación por parte de Más Madrid, que desvía la atención de lo verdaderamente importante», la actitud de Ortega Smith.

En estos días el alcalde no ha tenido ocasión de hablar con el portavoz de Vox, ha trasladado a la prensa. «Lamento profundamente que Vox, que pidió de manera justificada la dimisión o el cese inmediato de Viondi en una conducta que es plenamente equiparable a la del señor Ortega Smith, sin embargo, no lo haga (ahora) y, por tanto, es Vox el que tiene que dar las explicaciones», ha declarado.

No se pliega ni ante vox ni ante la izquierda

Ante las palabras del presidente de Vox, Santiago Abascal, que le acusa de plegarse a la izquierda por pedir la entrega del acta de Ortega Smith, el regidor ha asegurado que no se pliega a los intereses ni de unos ni de otros.

«Para mí, desde luego, la conducta de Ortega Smith es equiparable a la de Daniel Viondi y, por tanto, la consecuencia debe ser la misma. No me apliego en eso», ha contestado.

A la izquierda le ha replicado que él tiene «coherencia» porque no cambia de posición cuando se trata de personas o ideologías distintas. «La izquierda tiene la manía de que, cuando son personas que tienen su ideología o que comparten sus ideas, la conducta es plenamente legal y válida, mientras que si es de otra ideología no es así».

A él le parece «igual de grave que la misma izquierda, que va a amnistiar terroristas, se rasgue las vestiduras de la forma que lo está haciendo». «No digo que no lo deba hacer porque está plenamente justificado con la conducta de Ortega Smith, pero hay algunos que tenemos la coherencia como bandera y hay algunos que condenamos la violencia, venga de donde venga, y que no discriminamos la violencia en función de la ideología o de la persona que la ejerce», ha sostenido.

«Para nosotros los escraches no eran jarabe democrático, como defendía por Rita Maestre, ni conductas como las de Ortega Smith son admisibles en el Pleno. No vamos a entrar en el juego ni de la izquierda ni de Vox. Nos vamos a poner en el sentido común», ha alegado, tras aplaudir su militancia en un partido «que no es hipócrita y que no busca las diferencias en función de la ideología».

Preguntado sobre la opción de reprobar al portavoz de Vox si así lo plantea la izquierda en el próximo Pleno, el alcalde ha contestado que la conducta de Ortega es «plenamente reprobable pero si la deriva de Rita Maestre es hacer un totem revolutum, una ensalada y tratar de sacar un rédito político exclusivo para Más Madrid ahí no nos tendrán». «Si van por la línea de reprobar una conducta reprobable, entonces ahí nos podremos encontrar», ha adelantado.