Las localidades valencianas de Vilamarxant y Alberic han repartido más de 100 décimos del número 88.008, agraciado con el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 y dotado con 4.000.000 euros a la serie --400.000 euros al décimo--.

La localidad donde más ha sonreído la suerte ha sido Vilamarxant (Valencia), donde han tocado diez series vendidas por la administración número 1, situada en la Plaza Dos de Mayo.

El dueño de este establecimiento, Vicente Palop, ha atendido a Europa Press «en mitad de la celebración» y se ha mostrado «muy muy contento» por haber repartido «40 millones de euros en décimos» entre sus vecinos, pues ha asegurado que todos los billetes se compraron en ventanilla y muchos de ellos han recaído «entre familiares y conocidos». «Es todo gente del pueblo», ha apostillado.

Palop, que abrió este mismo año su administración, ha recalcado que su familia tiene «entre seis y siete» décimos del número 88.008. «Estamos muy contentos, no esperábamos vender el Gordo en el primer año que teníamos la administración», ha expresado, al tiempo que ha reconocido no saber en qué gastará el dinero: «No lo sé, no puedo pensarlo ahora mismo».

Por su parte, la Administración número 2 de la localidad valenciana de Alberic, sita en la calle Colón número 3, ha repartido una serie del Gordo --un total de 10 décimos--, que, sospechan, se vendieron «todos entre ayer y anteayer» en ventanilla. «Se vendió mucha, mucha lotería. Ni lo sabemos», ha apuntado, a Europa Press, una de las trabajadoras del local, Aline Iborra.

«Estamos muy contentos, ha sido una explosión de alegría», ha destacado, mientras aseguraba que de momento estaban «esperando» a que apareciera alguna persona premiada, pues solo se había «acercado un chico, que compartía el décimo con unos amigos». «Estamos esperando a que vengan. No sé, a que nos digan algo», ha añadido.

Justo en ese momento, ha llegado a la administración una mujer que había comprado dos décimos agraciados y ambas han comenzado a gritar y llorar. «¡Enhorabuena, enhorabuena!», le gritaba Iborra, quien, tras la emoción del momento, ha destacado que esta es la segunda ocasión en la que este establecimiento reparte un premio en el Sorteo de la Lotería, «aunque hace unos años fue un quinto, no un segundo».

El premio Gordo de la lotería ha recorrido la Comunitat Valenciana dejando a su paso 11 series y 55 décimos por las tres provincias. La provincia más beneficiada ha sido Valencia donde el Gordo ha visitado 16 localidades --Vilamarxant, Alberic, Manises, Alaquàs, Albaida, Aldaia, Alfara del Patriarca, Alzira, Benifaió, Carcaixent, Gandia, Mislata, Paiporta, Requena, Xàtiva y el cap i casal-- donde ha dejado un total de 142 décimos.

El primer premio también se ha detenido en seis municipios de Alicante --Elche, Benidorm, Torrevieja, Alicante, Atsavares, Santa Pola-- en los que ha repartido 15 décimos, mientras que en Castellón ha caído un pellizco de 8 décimos, 7 en Alcossebre y uno en la capital.