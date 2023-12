El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha expresado este jueves la «frustración» de su grupo, que lidera la oposición en el Parlamento andaluz, tras la aprobación del proyecto de Ley del Presupuesto de la comunidad autónoma para 2024 con el apoyo «en exclusiva» de la mayoría absoluta del PP-A, y que es «de continuidad en el error» de la gestión del Gobierno de Juanma Moreno.

Así se ha pronunciado Juan Espadas en una atención a medios en el Parlamento andaluz para valorar la aprobación del Presupuesto andaluz de 2024 con los votos a favor del PP-A y el rechazo de los cuatro grupos de la oposición.

Juan Espadas ha denunciado que el Presupuesto de 2024 «vuelve a ser, como el año anterior, un presupuesto del Gobierno de Andalucía, que en exclusiva tiene el apoyo del Partido Popular», que ha realizado «un ejercicio de mayoría absoluta» aplicando la filosofía de que «lo que hay son lentejas, o las tomas o las dejas», según ha lamentado.

El líder del PSOE-A ha criticado así que por parte del Gobierno del PP-A «no ha habido ni una negociación que merezca subrayarse» con el PSOE-A, «ni en ningún caso interés por analizar realmente qué está ocurriendo en Andalucía y en qué medida el Presupuesto de la comunidad autónoma debe reorientarse respecto a lo visto en el año 2023 para, en 2024, empezar a intentar salir del furgón de cola de todos y cada uno de los indicadores socioeconómicos» de España.

«No ha habido por parte del Gobierno del señor Moreno Bonilla ningún propósito de enmienda», según ha insistido en denunciar Juan Espadas, quien ha llamado además la atención acerca de que el Presupuesto de 2024 «crece en una cifra que es equivalente a la cantidad que transfiere el Gobierno de España y que mejora la financiación de la comunidad autónoma respecto al año anterior».

Por tanto, «si no fuera por el incremento de la financiación del Gobierno de España, de la Administración del Estado, a la Junta de Andalucía, tendríamos un Presupuesto que no podría crecer en algunas de las partidas de las que hoy presume» Juanma Moreno que «va a destinar más recursos», según ha abundado el dirigente socialista.

Crítica a la "bajísima ejecución" presupuestaria

Además, Espadas ha advertido de que en el primer año de la actual legislatura se ha dado una «bajísima ejecución» presupuestaria por parte de la Junta «en aquellas cuestiones en las que nos jugábamos justamente avanzar y no quedarnos en el furgón de cola, no perder competitividad, no converger con otras regiones españolas y europeas».

En esa línea, el líder del PSOE-A ha advertido de que «ni vamos a llegar al 50% de ejecución de inversiones», y la gestión de los fondos europeos que está llevando a cabo la Junta es «un auténtico desastre», como «la propia Cámara de Cuentas ya ha subrayado», y «vamos a tener, desgraciadamente, que devolver dinero a Bruselas», según ha advertido también Juan Espadas.

En esa línea, ha afeado al Gobierno de Moreno su «mala gestión económica del gasto» y la aprobación de «Presupuestos que acaban siendo sencillamente un propósito, pero que luego no se corresponden con la realidad a lo largo del ejercicio».

«Por tanto, hoy se puede decir que Andalucía tendrá un nuevo Presupuesto para 2024, pero no el que necesitan las prioridades de Andalucía», que requiere «más presupuesto para la sanidad pública» y «no para transferirlo a la privada», y que necesita unas cuentas que permitan «combatir las listas de espera de la dependencia o mejorar la calidad del servicio y de la educación pública que se presta en Andalucía», ha agregado.

Se trata así de «un Presupuesto de continuidad en el error» que luego «acaba siendo realmente algo que no se ejecuta al máximo como debería, en su totalidad», según ha abundado Espadas para concluir expresando la «frustración por parte de la oposición» porque el Gobierno andaluz «no nos ha dado la posibilidad de mejorar» el Presupuesto o de «reorientar aquellas cuestiones que había que enmendar», según ha lamentado.