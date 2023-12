Almeida asegura que se debatirá la propuesta de Vox sobre moción de censura en Pamplona en el Pleno por su "gravedad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que apoyarán la urgencia de la moción que ha presentado Vox para el Pleno del próximo viernes, con el objetivo de mostrar el rechazo a la moción de censura de PSN y EH Bildu contra Cristina Ibarrola (UPN).

«Por supuesto vamos a apoyar la moción de urgencia y es importante que se pueda debatir en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid porque el hecho es una gravedad extrema», ha defendido ante los periodistas frente a la Puerta de Alcalá.

Así, el alcalde ha censurado que el PSOE «blanquee» a Bildu. «No puedo decir que sea enaltecimiento del terrorismo, pero sí puedo decir que es blanqueamiento de los terroristas, y que el PSOE está blanqueando terroristas», ha asegurado.

Los votos del PP serán necesarios para sacar adelante la urgencia de la moción presentada, fuera del orden del día, por Vox, y que está abierta a posibles enmiendas si se aprueba su urgencia. Si consiguieran el respaldo 'popular' se pasaría al debate de esta proposición, con la que Vox pretende que Cibeles muestre su rechazo a la moción de censura por suponer «el mayor desprecio a las víctimas del terrorismo y su mayor apología dado que se legitima a sus verdugos y se les premia con la dirección de las instituciones».

Por otra parte, también se ha referido a la reunión que van a mantener el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha insistido en que los 'populares' no querían «un mediador» y sí un orden del día. «Nosotros somos más serios y comprometidos con la España constitucional, y por tanto, lo único que le pedíamos a Pedro Sánchez no es ni una amnistía, ni un indulto, ni amnistiar terroristas, ni malversadores, pedíamos un orden del día. Parece que no era tan difícil», ha aseverado.

A ello, ha añadido que tanto el Palacio de La Moncloa como el Congreso de los Diputados le parecen «lugares adecuados». «Lo que no nos parece tan estupendo es Ginebra, porque ahí solo se reúnen prófugos de la justicia», ha criticado.