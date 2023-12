Sindicatos reúnen 14.000 firmas de docentes para exigir a la Comunidad de Madrid la reducción del horario lectivo

Los sindicatos UGT, CGT, STEM Intersindical y CNT han entregado un total de 14.000 firmas de docentes en el Registro General de la Comunidad de Madrid para exigir al Gobierno autonómico la reducción del horario lectivo en Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen Especial y Formación Profesional.

Más de un centenar de personas han participado en la manifestación convocada por estos cuatro sindicatos, que ha arrancado en Banco de España, con gritos de 'Viciana escucha, la pública está en lucha' o 'Pocos medios y muchas horas'. Las pancartas pedían 'Menos lectiva y más calidad educativa' y muchos de los asistentes llevaban la camiseta verde con la frase 'Escuela pública de todos y para todos'.

«Estas firmas representan al 25% de los docentes de la región. Lo que reivindicamos es que, al igual que están haciendo otras comunidades autónomas, que Madrid reduzca y vuelva a lo que era la jornada lectiva del profesorado en 2011», ha detallado el coportavoz de STEM, Sergio López, en declaraciones a Europa Press.

El coportavoz ha lamentado que el Gobierno regional mantenga «ese exceso de jornada lectiva porque genera más trabajo y menos tiempo en los centros para poder hacer frente a todas las tareas asociadas a la docencia, como correcciones, informes y reuniones con equipo docente y las familias».

Por su parte, el responsable de Enseñanza Pública de UGT, Ricardo Marchan, ha recordado, en declaraciones a Europa Press, que la semana pasada su sindicato anunció una huelga a finales de febrero en el caso de que «la Consejería de Educación no se sienta a negociar y haga una propuesta lógica y seria sobre la reducción del horario lectivo».

«La primera propuesta que no hizo excluía completamente al cuerpo de maestros de Infantil y Primaria. No ha habido ninguna reunión más. Si siguen así, no nos queda más remedio que ir a la huelga», ha advertido Marchan.

Por otro lado, López ha explicado que estas 14.000 firmas «son una primera entrega para que el consejero de Educación, Emilio Viciana, se dé cuenta de que los docentes están detrás de esta reivindicación justa y que llevan muchos años esperando». Asimismo, ha adelantado que «habrá más entregas en los próximos meses».

Piden mejores condiciones laborales

UGT, CGT, STEM Intersindical y CNT anunciaron la pasada semana, en un comunicado, la convocatoria de una huelga en la educación pública madrileña para finales del próximo mes de febrero si no se mejoran las condiciones laborales del profesorado, entre ellas la reducción de la carga lectiva.

Asimismo, estos sindicatos aludieron a la subida de ratios en las aulas TEA y la desregulación del trabajo de los profesionales a cargo de la atención al alumnado con autismo.

En este sentido, consideran «insostenible» el déficit de profesionales de atención a la diversidad y recuerdan que la situación está «muy por encima de la recomendación de la Unesco de que la población escolar asignada a cada orientador no supere los 250 alumnos». «En Madrid, esta ratio llega a cuadruplicarse en muchas zonas», advierten.

Las organizaciones convocantes critican la «masificación y normalización» de las aulas prefabricadas en determinados centros, así como «el incumplimiento sistemático de la bajada de ratios», mientras en otros centros «no se admite una flexibilización de las ratios de referencia a la baja que evite el cierre de aulas».

También censuran el incremento en la concertación de plazas en centros privados, lo que supone, a su juicio, una «dejación de funciones» por parte de la Administración.

En cuanto a la Formación Profesional, ven «especialmente preocupante», que «se rechace sistemáticamente miles y miles de solicitudes» para cursar ciclos formativos en centros públicos mientras «se permite el cobro de cuotas por la realización de prácticas en empresas».

"precariedad del profesorado"

A todo esto suman la precariedad en las condiciones materiales de trabajo del profesorado madrileño con respecto a los de la mayoría de comunidades autónomas, que «se concreta claramente en el mantenimiento de unas jornadas de atención directa al alumnado excesivas desde el curso 2011/2012».

«El profesorado madrileño quiere ofrecer un trabajo de máxima calidad a su alumnado, y por eso es imprescindible que disponga del tiempo necesario para realizar esas tareas invisibles, pero no menos importantes que las propias clases», subrayan.

Aparte de la reducción de las jornadas lectivas, reclaman «medidas concretas y efectivas» para reducir tareas burocráticas y un incremento lineal de retribuciones.

Estas organizaciones aseguran que dejarán «un margen razonable» para la negociación, pero advierten de que «sin un compromiso firme por parte de la Consejería» de volver a los 18/23 periodos lectivos desde el inicio del próximo curso y sin la aprobación de los correspondientes cupos de profesorado necesarios para atender adecuadamente al alumnado «a finales de febrero habrá huelga».