UGT-A, sobre suspender el paro a quien rechace una oferta: "Antes hay que actualizar los servicios públicos de empleo"

El sindicato UGT-A ha instado este martes a actualizar los servicios públicos de empleo «antes» de afrontar una reforma de las prestaciones por desempleo tras apostar la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, por que se suspenda temporalmente la prestación por desempleo a quienes rechacen una oferta laboral «adecuada».

En este sentido, el secretario de Comunicación de UGT-A, Fernando Morillo, en un audio remitido a Europa Press, no se ha mostrado en contra de controlar el cobro de prestaciones a los parados, pero sí ha llamado a «estudiar mucho el cómo y el cuándo», hasta el punto de reclamar que se revisen estas prestaciones «pero al alza» teniendo en cuenta que, actualmente, «no permiten a la mayoría de personas desempleadas abandonar los umbrales de pobreza».

Morillo ha señalado que, antes de afrontar una reforma de las prestaciones por desempleo, se deben actualizar los servicios públicos de empleo, tanto los nacionales como los autonómicos como también los locales. «Aquí, en Andalucía, hay graves déficit», ha sostenido.

«No se les está acompañando convenientemente a los parados en sus itinerarios laborales, no se les está dando formación, no se les está recualificando en las nuevas formas de producción y no se les ofrecen alternativas en los nuevos nichos de empleo», ha detallado.

Además, ha indicado que el sindicato entiende que la concesión de ayudas Next Generation debería tener «mucho más en cuenta la creación de empleo en los proyectos que se subvencionan».

De esa manera, ha concluido que afrontar cuánto deben durar las prestaciones para limitarlas antes de reestructurar los servicios públicos de empleo, para que funcionen correctamente y sean de calidad, «no tiene ningún sentido».