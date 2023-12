El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) «no le ha notificado nada oficial» a la Junta de Andalucía relativo a que «estemos dentro o fuera de su lista verde», al tiempo que ha apuntado que «no les consta» que los inspectores hayan ido a Doñana «a ver sobre el terreno cuál es la realidad del parque», por lo tanto, «no nos parece creíble que esta organización haya trabajado de oídas por informes de terceros».

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en Sevilla antes de participar en la tercera edición del foro 'Andalucía hacia el futuro' organizado por Europa Press, donde ha querido aclara varias cosas. De este modo, ha dicho que a la Junta de Andalucía la UICN «no le ha notificado nada oficialmente relativo a que estemos dentro o fuera de la lista verde». En segundo lugar, ha afirmado que a la Dirección del Parque Nacional «no le consta que los inspectores de la UICN hayan ido a Doñana a ver sobre el terreno cuál es la realidad del parque», por lo tanto, «no nos parece creíble que una organización tan prestigiosa como la UICN haya trabajado de oídas por informes de terceros, en vez de desplazarse al territorio, máxime cuando la sede de la UICN Mediterránea está en Málaga».

En tercer lugar, ha continuado, «decirles que por parte de la Junta de Andalucía entendemos que el detonante o el motivo para una decisión tan drástica no puede ser una Proposición de Ley que no ha llegado ni siquiera a aprobarse en el Parlamento de Andalucía», y «no hablemos ya de que no ha desplegado efectos sobre el territorio». «No le damos credibilidad a esa información», ha remarcado.

Y por último, ha señalado que la semana pasada «el presidente de la Junta de Andalucía y yo mismo tuvimos la oportunidad de estar reunidos con la directora general de la UICN en el marco de la COP28 en Dubái». «Mantuvimos una reunión muy cordial en la que hablamos de estrechar lazos de colaboración, de fortalecer la presencia de la UICN en Málaga a través del apoyo también financiero de la Junta de Andalucía y de que la UICN siguiera convirtiéndose en un referente para todos ayudándonos a la hora de adoptar las mejores decisiones de cara a la salvaguarda de la naturaleza en Andalucía».

De este modo, ha insistido en que la directora de la UICN «no nos dijo nada acerca de esta decisión, sin duda, tan relevante». Por lo tanto, desde la Junta «queremos ser cautos con esta información. Estamos intentando desde primera hora de la mañana ponernos en contacto con la UICN para que nos aclaren los pormenores de esta decisión y una vez que se nos notifique oficialmente, pues valoraremos esa decisión y haremos declaraciones al respecto».

«No se nos ha notificado nada oficial por parte de la UICN y nosotros preferimos hablar sobre certezas y certidumbres», ha insistido Pacheoco, quien apueta por «esperar a que llegue esa notificación». «Vamos a leerla de manera pormenorizada, la estudiaremos también con los servicios técnicos y jurídicos de la Consejería y en el momento que sepamos los pormenores haremos una valoración al respecto», ha insistido.

Asimismo, se ha referido al Consejo de Participación de Doñana que se celebra esta tarde, un Consejo «que viene justo después de la finalización del plazo de exposición pública del acuerdo que han suscrito el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Andalucía, un acuerdo que es positivo para todo el mundo, en el que nadie pierde y que viene a salvaguardar Doñana posibilitando además el desarrollo social y económico de todo su entorno».

Así, ha añadido que en el Consejo de Participación de este lunes analizarán, junto con sus miembros, «los pormenores de ese acuerdo», y «vamos a hablar también de una de las mejores noticias que ha tenido Doñana en los últimos tiempos que es la compra de la finca Veta La Palma por parte de la Junta de Andalucía». Además, «creo que vamos a escenificar, en un ejemplo de responsabilidad institucional, esa unidad que ahora tenemos todas las administraciones en torno a la salvaguarda de nuestro parque nacional, del mayor y mejor humedal que tiene toda Europa».