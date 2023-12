Almeida garantiza que habrá homenaje de Madrid al pueblo israelí: "Veremos si es con la Medalla"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha garantizado que la capital hará un homenaje al pueblo israelí aunque ha matizado que el Ayuntamiento estudiará si lo hace con la Medalla de Honor a Israel o «de otra manera». «Pero homenaje puedo garantizar que habrá al pueblo de Israel», ha expresado.

En declaraciones a los periodistas este viernes desde el Palacio de Cibeles, el alcalde ha afirmado que estudiarán el informe emitido por los Cronistas de la Villa sobre la concesión de la Medalla aunque ha mostrado su preocupación por al «antisemitismo» y ha recordado que la Medalla no se le concede al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Así, considera que Más Madrid y PSOE están «alentando en cierta manera posiciones antisemitas» y se ha referido también a la Medalla que se le concedió al pueblo ucraniano por el conflicto armado que siguen sufriendo. «¿Por qué Más Madrid y el PSOE votan a favor de la Medalla al pueblo de Ucrania, pero no votan a favor de la medalla al pueblo de Israel? ¿Por qué tienen ese doble rasero, ese doble criterio?», se ha preguntado Almeida.

En esta línea, ha subrayado que el pueblo de Israel sufrió en octubre un ataque terrorista y es algo que se ha «olvidado ya». «Sentir el dolor por la muerte de personas en un enfrentamiento armado como el que está habiendo, no es incompatible con no asumir posiciones equidistantes, porque el dolor por las víctimas no es la equidistancia entre una banda terrorista y un Estado que se está defendiendo, el dolor por las víctimas no es la equidistancia entre quienes agreden y quienes son agredidos», ha defendido.

Considera Martínez-Almeida que la izquierda debería abandonar ya la posición que está teniendo, que «linda con el antisemitismo», además de preguntarles si consideran «al pueblo de Israel de peor categoría que al pueblo de Ucrania», y si el fundamento del informe de los Cronistas de la villa es que el pueblo de Israel no tiene nada que ver con la ciudad de Madrid, «¿por qué en ese caso ellos sí votan a favor del pueblo de Ucrania?», ha insistido.

El alcalde de la capital ha explicado que el Gobierno municipal estudiará cuáles son las alternativas de homenaje a Israel. «Pero tengan la seguridad, desde luego, que pese a brotes de antisemitismo que estamos viendo en las últimas semanas y en los últimos meses aquí en Madrid, desgraciadamente, así como también en el ámbito internacional, que tengan la seguridad de que el pueblo de Madrid va a hacer el homenaje que el pueblo de Israel merece», ha asegurado.