Lobato exige a Pache que pida disculpas por atacar a un diputado al que "ni se tomó declaración" ni hubo "acusación"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha exigido al portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, que pida disculpas y elimine del diario de sesiones su alusión a una denuncia archivada contra el diputado socialista Javier Guardiola a quien «ni se tomó declaración» ni hubo contra el «acusación alguna».

«¿Quieren que hablemos del señor Guardiola que estaba ahí en su escaño mientras estaba acusado de agresión sexual? Nosotros no dijimos nada porque defendimos su presunción de inocencia, defendimos la presunción de inocencia que ustedes nunca hubieran defendido si el acusado hubiera estado en nuestra bancada», lanzó Díaz-Pache en una intervención sobre la Fórmula 1.

Ante ello, Lobato ha criticado en los pasillos de la Asamblea de Madrid los «ataques personales indignos» con una «falta de respeto absoluta» contra una persona a la que «no se le han tomado ni testimonios».

«Esto cuando en la Mesa de la Asamblea y las filas del PP sabemos lo que hay. Se ha hablado de una forma indigna», ha cargado Lobato. Precisamente tras esta acusación del PP la portavoz adjunta del PSOE Marta Bernardo también apuntó que «a lo mejor en las filas del señor portavoz del PP tienen que hablar de unos cuantos diputados ahí sentados y en esa Mesa».

Juan Lobato ha exigido a Pache que o pida disculpas o reitere su acusación «fuera de la sede parlamentaria» para que no se pueda «esconder tras la inmunidad» y por ende se atenga a «las consecuencias judiciales».

«No hay acusación de nada, usarlo de forma indigna me parece deleznable. El diputado le ha dado la oportunidad al PP y no las han retirado. Que salga y de la cara pidiendo disculpas con ese error y esa falta de respeto institucional», ha concluido.

Posteriormente, la portavoz de Vox, Rocío Monaterio, también en los pasillos de la Asamblea ha asegurado que «da igual qué diputado sea» y que «no se puede señalar» en base a la Ley de Violencia de Género porque «ataca la presunción de inocencia».

«Yo creo que hay cosas y líneas que no se deben pasar y a mí me parece mal que se ataque así un diputado del partido que sea. Yo creo que hay que respetar la presunción de inocencia, no señalar en su escaño a nadie que esté investigado, dejar a los jueces que hagan su trabajo y, además, en este caso estaba absuelto», ha expuesto.

Reacción de la mesa

Nada más finalizar la intervención de Pache, Bernardo pidió tomar la palabra por el artículo 114.1 del reglamento de la Asamblea (alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad). En su exposición tachó de mentiras las afirmaciones vertidas por Pache.

La parlamentaria ha sido contestada por el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, ha aclarado que, en todo caso, tendría que pedir la palabra el diputado interpelado y este «no ha dicho nada».

Ha sido entonces cuando Guardiola ha pedido hablar y Ossorio ha repetido que lo que Díaz-Pache ha dicho es que él había continuado en su escaño «mientras estaba acusado de abuso sexual». «¿Eso es mentira? (...) Usted estuvo acusado. Yo me alegro mucho que la Justicia le haya dicho que no», ha indicado el presidente.

Igualmente, el diputado del PSOE ha tomado la palabra y ha indicado que quería darle la oportunidad al portavoz del PP de que «en su alargo de querer encauzarse con todos los partidos, con todos los políticos de los partidos de la izquierda, sin hablar de su grupo» de poder «retraerse de sus palabras».

«Vuelvo a insistir. Señor Guardiola, en su escaño, mientras estaba acusado de abuso sexual. Insisto, yo me alegro mucho que la Justicia haya dicho que usted estaba acusado y que no era cierto. Me alegro mucho pero usted estuvo, estuvo, es que es verdad», ha concluido.

Al pasar a la siguiente pregunta del Pleno, la diputada socialista Tatiana Jiménez ha aprovechado para preguntarle a Díaz-Pache «qué concepto» tiene de la Justicia y a Ossorio qué concepto tiene «del decoro y del honor».