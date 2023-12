Almeida critica que PSOE instigara la "provocación" y pretendiera "reventar" el Pleno de Arganzuela por las talas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este miércoles que el PSOE instigara a la «provocación» y pretendiera «reventar» el Pleno de Arganzuela con las protestas contra las talas por la ampliación de la Línea 11 de Metro en Madrid Río.

La concejala-presidenta de Arganzuela, Dolores Navarro, suspendió ayer el Pleno ante las protestas vecinales contra la tala de árboles. Tomó la decisión cuando entraron al salón de plenos «alrededor de 50 personas de las que se estaban manifestando fuera por la tala de árboles», trasladaron fuentes municipales a Europa Press. Lo hicieron «con pancartas y gritando».

Ante esto, el regidor ha respaldado la actuación de la concejala al mantener «la calma y la serenidad frente a la provocación, en buena medida instigada por el Partido Socialista, que lo que pretendía era reventar el Pleno de Arganzuela y alterar el normal funcionamiento democrático», ha considerado ante los medios de comunicación desde el Teatro Real.

Frente a ello, ha reivindicado que Lola Navarro tuvo una actuación «extraordinaria desde la serenidad» y ha subrayado que estas personas tenían derecho a protestar pero «no a reventar un Pleno».

Por otro lado, y después de que 70 urbanistas hayan trasladado una carta al alcalde pidiendo que no se lleve a cabo la tala de árboles por la ampliación de Metro, Almeida ha vuelto a insistir en que espera en que también le manden una carta «quejándose de la tala de árboles en la estación de Atocha o en la estación de Cercanías de Aluche, que está promovida por el Gobierno de España».

«Desde luego, respeto la carta que me envían, pero el mismo respeto me inspira a decirles, por favor, que me digan qué piensan de la tala de árboles en Atocha para poderles dar una respuesta completa», ha afirmado Almeida, quien ha subrayado que no entiende «por qué hay unos árboles que preocupan más que otros».