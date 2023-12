Unos 3.000 trabajadores del ICS protestan en Barcelona contra el preacuerdo y exigen mejoras

Unos 3.000 trabajadores sanitarios y no sanitarios del ICS y enfermeras han exigido mejoras laborales en dos manifestaciones este martes que han culminado en la plaza Sant Jaume de Barcelona, convocadas por Catac-CTS, CGT, Intersindical, Som Intersindical y Som Sanitat, y por Infermeres de Catalunya, contra el preacuerdo del III Acuerdo de las condiciones de trabajo del personal estatutario del ICS, y para pedir mejoras laborales.

Los sindicatos Catac-CTS, CGT, Intersindical, Som Intersindical y Som Sanitat han convocado huelga este martes y miércoles por considerar «ambiguo» el preacuerdo, y los manifestantes, que han iniciado su marcha desde la sede del ICS en Barcelona, llevaban pancartas con frases como 'Basta de discriminación, equidad y reconocimiento para todas' y 'No al III Acuerdo'.

También han gritado proclamas como 'Huelga en sanidad' y 'Estamos en desacuerdo, tumbemos el preacuerdo'.

En declaraciones a Europa Press, el delegado sindical de Catac-CTS, Jordi Asensi, cuyo sindicato está presente en la mesa sindical de sanidad y no firmó el preacuerdo, ha defendido que quieren «revertir los recortes de 2010 pero que con este preacuerdo no se han revertido».

Ha señalado que quieren tener «unas condiciones parecidas a las que han conseguido los médicos, porque hay todo un conjunto de profesiones dentro del ICS que son invisibles», como el personal de cuidados, personal administrativo y otros profesionales sanitarios que no son ni médicos ni enfermeras.

Enfermeras

Por otro lado las enfermeras se han manifestado desde plaza Catalunya para pedir unas condiciones laborales «dignas», en el marco de huelga indefinida a partir de este martes en el ICS y en el Sistema Sanitari Intergral d'Utilització Pública (Siscat) por el menosprecio que, según ellas, hace el preacuerdo del ICS a la enfermería.

En declaraciones a los periodistas, la presidenta del sindicato Infermeres de Catalunya, Núria Guirado, ha afirmado que las enfermeras se sienten menospreciadas: «Hace muchos años que llevamos arrastrando unas condiciones laborales que no consideramos dignas, que nos hacen no poder atender a la gente con tiempo y con calidad».

Además Guirado ha explicado que a las enfermeras les exigen «cada vez muchas más competencias y responsabilidades pero con el mismo tiempo y sin reconocimiento alguno», y ha asegurado que estas condiciones están llevando a muchas enfermeras a abandonar la profesión.

Las participantes llevaban pancartas donde se leía 'El sistema se aguanta con nuestros sacrificios', 'Las enfermeras decimos basta, no al III Acuerdo' y ' Soy enfermera, no mano de obra barata' y 'No somos esclavas, somos especialistas'.

También han gritado proclamas como 'Basta de explotación', 'Las enfermeras decimos basta', 'El ICS no paga, huelga huelga huelga' y 'La vocación no es explotación'.