El palacio de Sástago acoge la III Muestra de Trufa Negra de la provincia de Zaragoza durante este fin de semana, 16 y 17 de diciembre, con una decena de expositores, una ponencia y dos mesas redondas.

Así lo han presentado la diputada provincial delegada de Turismo, Cristina Palacín; el vicepresidente de la asociación de truficultores de las comarcas de Zaragoza (Truzarfa), Pedro Gil; y el director general del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Miguel Gutiérrez, en la sala de prensa de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) este martes, 12 de diciembre.

Palacín ha indicado que esta «feria» ha sido organizada por la DPZ, CITA y Truzafar con el objetivo principal de acercar la trufa negra de la provincia de Zaragoza a «un gran público».

«Desde la Diputación Provincial de Zaragoza, entendíamos desde hace años que era necesario firmar un convenio con las dos instituciones, que contribuyera a que las investigadoras pudieran tener más herramientas y más instrumentos para posibilitar ese conocimiento de la trufa y de alguna manera poder optimizar mejor su rendimiento», ha manifestado.

En este sentido, ha considerado que «lo que no se conoce, no se puede valorar y, por tanto, no se puede consumir». Por ello, ha insistido en que la muestra es para dar a conocer de primera mano el producto de la trufa negra zaragozana.

La diputada de Turismo ha señalado que esta edición está compuesta por una decena de expositores, una charla conjunta de dos especialista, y dos mesas redondas de las que una será con cocineros expertos en trufa negra y la otra mesa será interactiva con aromas y texturas del producto.

Horarios de apertura

La entrada, según ha concretado Palacín, es gratuita y el horario de apertura al público para visitar la III Muestra de Trufa Negra es de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas el sábado y de 11.00 a 14.00 horas el domingo.

Sobre las actividades de la feria, ha apuntado que este sábado, 16 de diciembre, a las 12.00 horas será la charla 'Todo lo que quisiste saber sobre la trufa negra y nunca te atreviste a preguntar' a cargo del investigador del laboratorio de Truficultura del CITA, Pedro Marco, y la especialista en trufa negra y productos trufados, María Jesús Blanco.

El domingo 17 de diciembre, a las 12.00 horas, se realizará la ponencia y mesa redonda 'La verdad sobre la trufa negra y los productos trufados' con la presencia de la investigadora del laboratorio de Truficultura del CITA, Eva Tejedor; el gerente del restaurante zaragozano La Olivada, Carlos Pelegrín; y el gerente de restaurante Mai Tai Exótico, Roger Guevara.

El mismo día tendrá lugar la presentación de los platos ganadores del concurso de escuelas de hostelería de Zaragoza y provincia. Este certamen se ha desarrollado una vez finalizada la formación sobre 'Tuber melanosporum' --trufa negra en latín--, impartida por los investigadores del CITA y los participantes han tenido que elaborar un plato y un postre con trufa negra de Aragón, aplicando los conocimientos adquiridos.

En concreto, el plato ganador ha sido un huevo poché con soubise de boletus, espuma de borraja, polvo de jamón de Teruel, con unas gotas de aceite del Bajo Aragón y trufa negra laminada, elaborado por Rubén y Javier Marco. El postre galardonado es un pastel ruso trufado que ha confeccionado Ainhoa Acordagoitia.

Grupo de trabajo a nivel nacional

Por su parte, el director general del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Miguel Gutiérrez, ha destacado que desde hace 10 años que la DPZ y el CITA han firmado «los primeros dos convenios de colaboración» para elaborar los mapas de distribución de los territorios que son óptimos para el cultivo de trufa.

Gutiérrez ha subrayado que uno de los objetivos que tiene el Gobierno de Aragón para los próximos cuatro años es «liderar, con todas las asociaciones de truferos que existen en estos momentos, un grupo de trabajo a nivel nacional» para potenciar la trufa negra de la comunidad autónoma.

De esta manera, ha precisado que la labor del CITA es la transferencia del conocimiento a las personas que trabajan con la trufa como un elemento vital para el desarrollo. «Dentro del convenio, se ha impartido formación a las escuelas de hostelería», ha comentado.

A su juicio, esta formación sirve para dar a conocer los secretos de la trufa y para diferenciar la calidad, las técnicas de conservación y cómo aprovechar todo el potencial aromático de este hongo.

Apuesta por la calidad

Por otro lado, el vicepresidente de la asociación de truficultores de las comarcas de Zaragoza, Pedro Gil, ha resaltado que desde Truzarfa apuestan por la calidad de la trufa negra de la provincia. «No podríamos llegar a obtener una calidad óptima si no fuera por esta ayuda inestimable de la DPZ y del CITA», ha apostillado.

Asimismo, ha precisado que quiere «conquistar Zaragoza con el aroma de la trufa», después de haber celebrado las dos ediciones anteriores de la muestra en Tarazona y Sos del Rey Católico.

Gil ha afirmado que el palacio de Sástago es «un marco incomparable» para la difusión de la trufa negra. «Muchísimas gracias por dejarnos el palacio, que es una maravilla», ha enfatizado.

Finalmente, ha detallado que la provincia de Zaragoza tiene un total de 2.000 hectáreas de cultivo de la trufa negra, que se podrá adquirir en la III Muestra de trufa negra y que tiene un precio que ronda los 1.500 euros el kilogramo.