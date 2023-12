El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha repartido 200.000 euros en premios entre diez vecinos del municipio sevillano de Pilas, donde José Manuel Burgos vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Burgos todavía no ha cumplido un mes como vendedor de la ONCE ya que comenzó a trabajar el pasado 17 de noviembre, según informa la Organización Nacional de Ciegos Españoles en una nota de prensa.

José Manuel Burgos vendió este sábado a las puertas del supermercado Cash Fresh aunque habitualmente vende de forma ambulante por la localidad. «Hoy esto es un auténtico caos --afirma encantado--. La verdad es que tenía pensado que iba a dar premio pero tan pronto no, chicos sí, pero tan grande y tan pronto no lo pensaba. Pero me alegro mucho por la gente que esto es una alegría muy grande para todo el pueblo», afirma.

El sorteo del 9 de diciembre, que estaba dedicado al Año Jubilar Eulaliense 2023/2024 Santa Eulalia de Mérida, ha dejado otro premio de 20.000 euros en Jerez de la Frontera (Cádiz) y ha llevado el resto de su fortuna a Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana.