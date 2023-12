Espadas dice que Moreno no puede "seguir tapando su mala gestión" en salud ante el millón de personas en lista de espera

El secretario general del PSOE andaluz y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha manifestado este sábado en la red social X, antes Twitter, que el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, no puede «seguir tapando su mala gestión» de la sanidad pública al acumular la misma más de un millón de personas en las listas de espera para operación quirúrgica o consulta de especialidades.

En su mensaje en la red social X, Espadas ha avisado de que con el popular Juanma Moreno como presidente de la Junta, la sanidad pública andaluza «va a peor», dado que pesa «más de un millón» de personas en las listas sanitarias de espera, en alusión a los 1.034.292 andaluces que arroja la actualización del Ministerio de Sanidad respecto al número de pacientes pendientes de una cita con el especialista o de una operación quirúrgica, cifra esta que corresponde al mes de junio de este año.

La cifra, que ha motivado peticiones de dimisión a la consejera de Salud y Consumo, la popular Catalina García, deriva según la misma del «déficit de profesionales» de la sanidad pública, donde los sindicatos reclaman mejores condiciones laborales para retener a los profesionales, y «las listas de espera no declaradas» durante la era socialista de la Junta de Andalucía, una cifra supuestamente «oculta» en dicho periodo de 78.000 pacientes quirúrgicos no declarados y 685.000 consultas externas tampoco declaradas, según la consejera popular.

Casos personas "detrás" de las cifras

Para el PSOE andaluz, también a través de publicaciones en la red social X, la realidad es que «el 12 por ciento» de la población andaluza está «en lista de espera» para operación o atención por un especialista médico, avisando de que «detrás de las listas de espera de la sanidad pública hay personas que lo están pasando verdaderamente mal por la nefasta gestión del Gobierno andaluz», para lo cual señala una publicación de La Opinión de Málaga sobre el caso de un niño afectado de sarcoma de Ewing que asegura acumular dos meses de espera para una operación en el muñón de la pierna que le fue amputada.

Del mismo modo, el PSOE andaluz ha recriminado al presidente Juanma Moreno que haya promovido «un 51 por ciento adicional de fondos públicos en conciertos privados» sanitarios, toda vez que si bien Moreno viene defendiendo el alza de los conciertos con las clínicas privadas como modo de «aliviar» la sanidad pública, reprochando a los socialistas que en su época no hubiesen pagado supuestamente «200 millones» pendientes por «conciertos anteriores» no abonados; el PSOE-A alerta de su lado de que los conciertos sanitarios del PP no están dando «resultados» para la ciudadanía.

Llamamiento a "asumir responsabilidades"

Del mismo modo, Espadas ha vuelto a reprochar al PP andaluz que se sirva de su mayoría absoluta en el Parlamento para bloquear la petición de un debate monográfico sobre sanidad, extremo que a entender de los socialistas deriva de que los populares no quieren «asumir responsabilidades» por la situación de la sanidad pública, que ya motivó movilizaciones durante la era socialista y que ahora «va a peor» con el PP, según el líder socialista.

Juan Espadas, en ese sentido, y a través de la red social X, ha considerado que Juanma Moreno «no puede seguir tapando su mala gestión ni acallar la defensa del PSOE de Andalucía de la sanidad pública», avisando el PSOE de que Moreno está «cumpliendo su propósito de acabar con la sanidad pública para favorecer a la privada». «Todo está perfectamente planificado en su hoja de ruta para privatizar la sanidad: caos y destrucción», opina el PSOE andaluz.