La coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, ha afirmado que la relación actual con Catalunya en Comú, con quienes se presentaron en coalición a las catalanas y municipales bajo la marca En Comú Podem (ECP), no es fácil: «Yo ya no quiero unidad, quiero alianza», ha asegurado.

En una entrevista de Europa Press, ha sostenido que desde los comuns se les ha acusado de querer romper la coalición después de las elecciones municipales, y ha lamentado que desde entonces ya no celebran las reuniones semanales que hacían habitualmente: «Quien rompe es quien me deja fuera», ha añadido.

La coordinadora autonómica de los morados ha dejado en manos de la militancia la continuidad de la coalición con los comuns, que deberá decidirse en la próxima Asamblea Ciudadana de Podem, y ha deseado que se celebre «lo más rápido posible», previsiblemente en enero de 2024, ya que en ella también se elegirá a la nueva dirección del partido.

Ha asegurado que en Podem hay tres posturas con respecto a los comuns: «Gente que está totalmente en contra de ir con comuns, que se quiere petar todos los acuerdos; luego, hay gente que directamente quiere entregar el partido a comuns, es decir, pues entregamos el partido, me das cuatro 'carguitos' y ya está».

Abellán ha afirmado que la tercera vía, la que ella defiende, es la de tejer alianzas, pero ha avisado de que se debe cumplir con lo establecido en la última hoja de ruta aprobada en Podemos: con «autonomía, respeto y no a la doble militancia», ha señalado la coordinadora de Podem Catalunya.

Y es que la relación con los de Ada Colau «no ha sido fácil, y van a seguir no siendo fácil si siguen utilizando las redes propias de En Comú Podem solo para ellos», ha reprochado Abellán, que ha acusado a los comuns de utilizar las redes sociales de su marca conjunta para reivindicar leyes impulsadas desde las exministras de Podemos Irene Montero y Ione Belarra atribuyéndolas a la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

«Lo que pedimos es espacio de representación dentro de En Comú Podem, es decir, que haya presencia real en los espacios de debate, de deliberación, de toma de decisiones y que además las redes sociales y los encuentros con la militancia no se hagan como En Comú Podem sin Podem», ya que asegura haberse enterado por redes sociales de un encuentro con militantes de ECP para hablar sobre la conformación del Gobierno central, algo que no ve normal.

13 dimitidos

El pasado 14 de noviembre dimitieron 13 miembros de la dirección y la ejecutiva de Podem Catalunya tras ser expedientados y suspendidos cautelarmente de militancia por defender en junio la «unidad» con Sumar, en un momento en el que Podemos estaba negociando si se unía o no al proyecto de Yolanda Díaz y en qué condiciones.

Abellán ha asegurado que el manifiesto que publicaron estas 13 personas «perjudicó al acuerdo» de Podemos con Sumar y que generaron una situación incómoda en el partido, y ha detallado que ella misma pidió que no se sacara ningún manifiesto porque se estaba ultimando un acuerdo ese mismo día y cualquier posicionamiento podía debilitar la negociación.

Después, hubo 25 militantes que pidieron por carta la expulsión de estas 13 personas, por lo que se procedió a incoar un expediente que deberá resolver la Comisión de Garantías Estatal del partido, algo que puede tardar entre dos y cinco meses, ha concretado la coordinadora de Podem, que confía en que no se les expulse: «Seguramente va a ser una inhabilitación o un capote de 'oye, a la prensa no se va a soltar la mierda de tu partido».

Tras la dimisión de los 13, el partido ha conformado ahora una dirección técnica transitoria y la Asamblea Ciudadana escogerá próximamente una nueva ejecutiva, y Abellán deberá decidir si se vuelve a presentar como coordinadora autonómica, aunque asegura que ahora está en «proceso de reflexión», ya que estos tres años y medio al frente de Podem le han resultado muy intensos a nivel político y personal.

Ministerio "que no sirve para nada"

La coordinadora de los morados ha afirmado que el ofrecimiento de Sumar de nombrar al exsecretario de Estado y exportavoz económico de Sumar, Nacho Álvarez, como ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 era un «regalo envenenado», ya que sostiene que desde Sumar sabían que Podemos lo rechazaría.

Abellán ve incomprensible que les ofrecieran ese Ministerio, ya que asegura que muchas de las competencias de esa cartera son de las comunidades autónomas y que ahora están dirigidas mayoritariamente por PP y Vox: «Si no tenemos capacidad real de legislar ni de poner leyes en el BOE, a lo mejor no es necesario que tengamos el ministerio. En realidad lo que te están dando es un ministerio que no sirve de nada».

Considera que la exministra de Igualdad Irene Montero debería haber repetido en el cargo, ya que que, a su juicio, ha conseguido leyes muy transformadoras, y ha añadido que «no era una cuestión de Irene y punto», sino de conseguir un Ministerio con competencias reales, ha dicho textualmente.

Preguntada por las recientes marchas a Sumar de exdirigentes de Podemos, Abellán ha reconocido que le duele que se vayan: «Pero me duele más que haya gente que solo haya utilizado el espacio para llegar a cargos», y ha argumentado que quienes se están yendo del partido no son militantes de base, sino gente que ha tenido representación institucional.

Abellán ha calificado de muy buena que su relación con la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y ha explicado que la semana pasada la llamó para comunicarle que había decidido darse de baja del partido: «Cuando hablé con ella, me lo dijo que a ella le supo muy mal porque se sentía de Podem».