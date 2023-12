El PP y Vox tumban las enmiendas a la totalidad de la izquierda y los Presupuestos continúan su tramitación

PP y Vox han tumbado este jueves en la Asamblea de Madrid las enmiendas a la totalidad, con devolución al Gobierno, presentadas por PSOE y Más Madrid a los Presupuestos Regionales para 2024, que continúan así su tramitación.

En esta ocasión la mayoría absoluta del PP en la Cámara de Vallecas garantiza que las cuentas, que ascienden a 27.558 millones, se aprobarán, previsiblemente, en un Pleno con dos sesiones la semana del 22 de diciembre.

Conseguirá así la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aprobar sus segundos Presupuestos desde que llegó a la Real Casa de Correos, después de que Vox tumbara los del año pasado en comisión impidiendo que se debatieran siquiera en el hemiciclo.

«Con estos Presupuestos pretendemos dar posibilidades a todos los madrileños y defendernos frente a los ataques que a Madrid hacen los enemigos de España y de la libertad», ha sostenido la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha sacado pecho de que se tratan de unas cuentas hechas «con realismo y rigor».

Albert ha defendido que se trata de un Presupuesto, que aún con «cautelas» y «precauciones», es «muy ambicioso» respecto a todos los proyectos que pretenden llevar a cabo y que crece un 19,4% respecto al año 2022. Parten, según ha subrayado, «del profundo respeto a los ciudadanos, que no persigue ningún tipo de ejercicio ideológico de ingeniería social».

Psoe y más madrid no creen que atajen los problemas de madrid

Por parte del PSOE, el portavoz, Juan Lobato, ha recalcado el carácter «propositivo» de su grupo que ha planteado varias medidas a incluir en los Presupuestos que no han sido implementadas. Ha cargado tanto contra la falta de «fiabilidad» del cumplimiento de las cuentas como contra las «prioridades» que fijan, ya que entiende que no se pone el foco en los «elementos fundamentales».

Uno de los aspectos donde más ha incidido es en Sanidad, donde ha acusado al PP de plantear unos fondos menores de los consumidos el pasado año. En Educación ha reprochado falta de fondos para becas comedor, en Industria la ausencia de impulso del sector o en políticas activas de empleo, donde ha recordado que el 30% de los jóvenes están desempleados.

A continuación ha tomado la palabra su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha tachado de «insuficientes y engañosos» los Presupuestos ya que «no alcanzan para poner al día los servicios públicos de Madrid, hacer frente a la emergencia climática o atajar la situación de vulnerabilidad».

También ha afeado que se presentaran como «récord» cuando «no alcanzan los anteriores» si se descuenta la inflación. «Les falta visión y perpetúan los privilegios de una minoría», ha criticado Bergerot, para a continuación reprochar que se «renuncia a recaudar» 6.500 millones de euros de las rentas altas y no se invierte «lo necesario para conseguir un futuro mejor».

Vox: "este presupuesto es una fantasía"

Por su parte, la diputada de Vox Ana Cuartero ha justificado su posición en que no apoyarán nada que venga de la izquierda debido al «panorama actual político» pero ha avisado al PP de que consideran que estos Presupuestos no son «adecuados» para este momento. Ha criticado que «su estimación de ingresos para 2024 es un brindis al sol» y que lleven consigo un «récord de gasto».

«Este Presupuesto no es real, es una ensoñación, una fantasía, que su nueva Cámara de Cuentas no fiscalizará su ejecución, que con el nuevo Consejo de Transparencia y Protección de Datos no se contestarán las preguntas de estos portavoces, ni siquiera acudiendo a cauces extraparlamentarios, que Telemadrid emitirá incansablemente Ayuso en el País de las Maravillas... Pero señorías, ahí fuera, hay una realidad que golpea implacablemente a nuestros compatriotas», ha concluido.