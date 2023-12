Almeida asegura que Sánchez quiere ser "el que elija a los jueces" e insiste en aprobar nombramientos y reforma del CGPJ

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere ser él mismo «el que elija a los jueces» y ha insistido en que se renovaría inmediatamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si el PSOE accede a aprobar los nombramiento y también la reforma del sistema de elección.

Cuando se cumplen cinco años de mandato caducado en el CGPJ, el alcalde ha censurado que Sánchez «mienta» al decir que «el lawfare es la no renovación del Consejo General del Poder Judicial» por parte del PP.

«El lawfare es Óscar Puente diciendo que efectivamente ha habido persecución por parte de los jueces, el lawfare es firmar un acuerdo con Junts y el lawfare es abrir la puerta como se ha hecho por parte del Gobierno a que pueda haber querellas contra los jueces y magistrados que pararon el golpe independentista en Cataluña», ha censurado ante los medios de comunicación desde los jardines de la Transición Española.

Considera que es «muy sencillo desbloquear» el CGPJ, como lleva diciendo el PP hace años. «Basta con renovar el Consejo General del Poder Judicial y tramitar la reforma para modificar la forma de nombramiento y de esa manera reforzar los mecanismos de independencia», ha asegurado.

Así, ha defendido que lo que procede también es modificar la forma de elección «para que al menos doce de los vocales sean elegidos entre los jueces. Ocho serán elegidos por el Congreso y el Senado, pero doce serán elegidos contra los jueces», ha indicado

«Y la pregunta que me hago, de verdad, desde hace cinco años, es por qué Pedro Sánchez, cuando antes decía una cosa, ahora mantiene la contraria. ¿Por qué Pedro Sánchez no quiere dejar que los jueces elijan al órgano de gobierno de los jueces? ¿Por qué Pedro Sánchez no quiere que sean los jueces los que puedan elegir a sus representantes en el órgano de gobierno?», se ha preguntado el regidor.

Considera Almeida que si el presidente tiene «intención de cumplir algo de la Constitución», lo más sencillo que puede hacer es «aprobar los nombramientos y al mismo tiempo la reforma del sistema de nombramiento».

Después de que ayer el comisario de Justicia, Didier Reynders, llamara a las fuerzas políticas en España a renovar con «urgencia» el Consejo General del Poder Judicial e iniciar «inmediatamente después» el proceso de reforma del sistema de elección de sus vocales, Almeida ha subrayado que en el PP la confianza que tienen en Pedro Sánchez es «cuanto menos escasa».

«Ya sabemos que Pedro Sánchez puede decir una cosa y hacer exactamente la contraria, y que en ese sentido no solo el Partido Popular sino el conjunto de los españoles estamos escaldados, que dos días antes del 23 de julio decía que la amnistía era inconstitucional», ha censurado.