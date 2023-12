El portavoz de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, José Manuel Latorre, ha presentado una iniciativa para el pleno municipal del próximo 5 de diciembre, en la que insta al Gobierno de Aragón al mantenimiento de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón.

Latorre ha recordado que «lamentablemente», los grupos parlamentarios 'popular' y VOX en las Cortes de Aragón iniciaron, el pasado 20 de noviembre, los trámites para derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón, un hecho que se producirá en febrero, cuando pase por el pleno de la Cámara.

«Desde CHA consideramos vergonzoso que cuando se cumplen los primeros cien días del nuevo Gobierno de Aragón, liderado por Jorge Azcón, se haya consumado una medida que expresa a la perfección la falta de su talante democrático».

Latorre ha añadido que derogar la Ley de Memoria Democrática de Aragón «es indigno y anunciarlo en el aniversario de la muerte del dictador Franco es lamentable, porque PP y VOX quieren arrebatarnos el derecho a conocer nuestro pasado, quieren imponernos el relato oficial, el relato único, que se nos impuso antes de la recuperación de las libertades con la democracia».

Además, ha considerado que esta iniciativa tiene el objetivo de «arrebatar a los familiares el derecho a investigar y conocer el destino de sus desaparecidos, a identificarlos, exhumarlos y darles una sepultura digna, quieren que sigan en las cunetas y suprimir el derecho a que las personas que sufrieron muerte, violencia, persecución, privación de libertad, exilio, cualquier forma de coacción y castigo como consecuencia del golpe de Estado, reciban la justicia y el reconocimiento que se merecen».

Más allá de suprimir la ley

Por otro lado, desde CHA han criticado que la iniciativa registrada por PP y VOX no solo deroga la Ley de Memoria Democrática, sino que «va mucho más allá, ya que suprime toda la estructura orgánica específica de memoria democrática en la Administración autonómica».

También la Comisión Técnica de Memoria Democrática de Aragón, el Censo de memoria democrática de Aragón, las Rutas de memoria democrática de Aragón, el Inventario de lugares y rutas democráticas de Aragón, el Centro de investigación de la memoria democrática de Aragón, el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática o el Registro de entidades de memoria democrática de Aragón, ha continuado.

Han lamentado que, del mismo modo, se cancelarán todas las actuaciones de memoria democrática en el ámbito educativo y todas las referencias a la memoria democrática que existen en nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley de Archivos; la del Patrimonio Cultural; la de Transparencia y Participación Ciudadana; la reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal; y, en general, todas las disposiciones que se opongan a esta indigna Ley de derogación.

«La derecha derogará la Ley pero no derogará nuestra memoria, no nos vamos a resignar, quieren borrar cualquier vestigio del pasado, que no se pueda identificar, interpretar, señalizar ni difundir nuestro pasado», ha zanjado José Manuel Latorre.