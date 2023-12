El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha indicado este viernes que el hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) «hay que demolerlo cuanto antes, pero con toda la seguridad jurídica posible», y ha defendido la postura adoptada en el pleno por el grupo municipal socialista contra la enmienda del PP que facilitaría anular la licencia de obras.

«Votaron sencillamente de forma prudente», ha afirmado Espadas, quien ha remarcado que aún no se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA) acerca de si el acuerdo que se pretendía corregir y que se aprobó bajo mandato del exalcalde del PSOE, José Luis Amérigo, cumple o no la sentencia que obliga a calificar el suelo del Algarrobico como no urbanizable de especial protección.

A preguntas de los periodistas en Almería, el líder del PSOE-A ha asegurado que la postura de los socialistas carboneros es «estar a la espera» de que el TSJA diga «si la da por ejecutada» o, si como sostienes el equipo de gobierno del PP y la Junta de Andalucía «hay que rectificarlo».

Ha subrayado, al hilo de esto, que el PSOE «tiene muy claro» que el hotel de Azata «se tiene que derribar y cuanto antes mejor, sin discusión», si bien ha considerado que para «llegar a esa situación» que permita la «demolición» «hay que cumplir todos los trámites».

«Ayer, de forma prudente, entendió el grupo municipal del PSOE que era la mejor posición, pero no porque discuta el fondo, si no porque hay dudas, dudas legítimas, sobre si el procedimiento y la aprobación que llevó a cabo la corporación municipal en el anterior mandato la ha respaldado o no el TSJA», ha trasladado.

Espadas ha remarcado, que una vez se pronuncie el alto tribunal andaluz, ese pronunciamiento «irá a misa» y ha apuntado que el grupo municipal socialista, una vez se «tenga indicación» del TSJA sobre «cómo hacer cumplir la sentencia, la llevará a efecto».

«El hotel en el Algarrobico se tendrá que demoler y ojalá, desde luego, cuanto antes mejor porque es una página hay que cerrar, pero parece lógico que sea quien está supervisando el cumplimiento de la sentencia, quien la dictó, el que diga si se da por ejecutada o no», ha señalado.

En esta línea, ha destacado que el acuerdo cuya enmienda se rechazó ayer en pleno se remitió «certificado y con acta» a la sala del TSJA por la Secretaría Municipal y fue una decisión que «tomó el anterior alcalde con informes técnicos y de la asesoría jurídica».

«Puede haber dudas legítimas o razonables en la interpretación de si se ha cumplido ya la sentencia completamente o no y hay que respetarlo, pero cuando el TSJA se pronuncie, sea hoy, mañana o cuando sea, inmediatamente se llevará a cabo», ha concluido.