El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha insistido este jueves en que el cese del exgerente del Consorci de Museus y del Centre del Carme (CCCC) no se ha acometido «por motivos gravísimo», sino «porque hay informes gravísimos de la Intervención General (de la Generalitat) y de la Sindicatura de Cuentas» que según el anterior gobierno del Botànic «conocía perfectamente» e hizo caso omiso.

Barrera (Vox) ha respondido así a las críticas de Compromís en la sesión de control del pleno de Les Corts por el cese de Pérez Pont. La diputada Verònica Ruiz ha defendido su papel al frente del CCCC tras ganar un concurso público, además de criticar otros cambios de responsables del Institut Valencià de Cultura (IVC) por parte del departamento que dirige Barrera.

Tras afirmar que la oposición no entiende «el juego de la democracia», el conseller ha recordado que el Botànic acometió cambios en el Consorci de Museus cuando llegó al Consell hace ocho años.

«Nosotros no hemos cambiado (al gerente del Consorci de Museus) por motivos ideológicos, al contrario que ustedes. Lo hemos cambiado porque hay informes gravísimos que ustedes conocían perfectamente y que se saltaron. La pregunta no es por qué lo hemos cambiado, la pregunta es por qué conocían esos informes y no hicieron nada», ha replicado.

Esta semana, la Conselleria de Cultura anunció que los historiadores del arte Vicente Samper y Lucía González serán los encargados de la dirección artística y la gestión, respectivamente, del Centre del Carme y el Consorci de Museus hasta que «en los próximas días» se resuelva la gerencia definitiva, tras el cese la semana pasada de Pérez Pont.

Según trasladó la nueva secretaria autonómica de Cultura, Paula Añó, el Consorci de Museus y el CCCC inician una nueva etapa «marcada desde ya por la gestión eficaz en todos sus ámbitos con el objetivo de potenciar al máximo el enorme potencial de la cultura valenciana». También defendió que los artistas «deben estar tranquilos» porque sus proyectos están «en manos del personal» del Consorci, además de ofrecer «colaboración plena» a los trabajadores.