Un centenar de vehículos de transporte con conductor (VTC) ha empezado este martes sobre las 11.20 horas una marcha lenta por el centro de Barcelona en protesta por las últimas regulaciones de las administraciones sobre el sector en la ciudad.

Convocados por el Sindicato Libre de Transporte (SLT), han salido desde el paseo Sant Joan para continuar por la calle Aragó, la calle Calabria y la avenida de Roma y así llegar finalmente a la Conselleria de Territorio de la Generalitat sobre las 14 horas, donde prevén hacer una concentración y leer un manifiesto.

Los vehículos tocan el claxon y llevan carteles pegados con mensajes como 'No somos delincuentes, somos autónomos', 'Por fin tengo trabajo, no me lo quites' y 'Todos tenemos derecho a trabajar', entre otros, y han ocupado tres carriles, dejando libre el carril bus y el contiguo.

En un comunicado, STC ha apuntado que «desde hace años, se han sucedido diversas regulaciones a nivel autonómico y local que han provocado una inseguridad jurídica en torno al sector».

Además, ha asegurado que esta situación «se agravará aún más» con la puesta en marcha de la futura Ley de Transportes de la Generalitat.