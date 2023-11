Las diferentes formaciones políticas de la Comunitat Valenciana, excepto Vox, han llamado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, a combatir la «lacra» que supone la violencia machista y han advertido de que «el machismo mata».

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido que la «lucha contra la lacra» de la violencia machista «requiere la implicación de toda la sociedad» y ha apostado por «unidad, trabajo y compromiso» como «herramientas» para acabar con ella.

El jefe del Consell, en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), ha defendido que en esta materia el Gobierno valenciano «ha incrementado un 40 por ciento el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia sobre la mujer» así como en «cuatro millones de euros el presupuesto para los Centros Mujer de la Comunitat Valenciana».

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, en un vídeo en su cuenta de Instagram, ha mostrado su «claro compromiso» de «combatir la violencia machista» y ha asegurado que la sociedad «no puede tolerar que esta lacra siga» y que «más mujeres sufran y mueran a manos de sus parejas». Para ello, ha apostado por «educar a nuestra infancia para que eso termine». «No queremos la violencia de género», ha recalcado.

Desde la oposición, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, en un acto del partido este pasado viernes, ha defendido que la lucha contra la violencia de género «no es una cuestión partidista», sino «de toda la sociedad», y ha apostado por llegar «a la causa del problema», porque ha argumentado que no se producen asesinatos «porque hay violencia», sino «porque hay una ideología hegemónica machista». Por ello, ha reflexionado que no se acabará con la violencia machista «si no se acaba con la ideología machista».

De hecho, el PSPV ha impulsado la firma de un decálogo contra la violencia machista que promoverá en todos los municipios de la Comunitat Valenciana con el propósito de «seguir luchando» contra la «gran causa de la humanidad y la igualdad» que es «la erradicación» de esta lacra. «Alzaremos la voz ante quienes, desde cualquier espacio, niegan la violencia machista y echan gasolina al fuego que nosotros queremos apagar», han prometido los socialistas valencianos.

Por su parte, Compromís, que ha animado a participar en las diferentes manifestaciones convocadas por el 25N que recorrerán esta tarde las calles de municipios valencianos como València, Alicante, Castelló, Elche o Gandia, han advertido precisamente al 'president' de la Generalitat que «quien justifica, niega y pacta con el machismo es cómplice». «El machismo mata», han recalcado.

La portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha aprovechado la conmemoración para reivindicar que es «el momento para decir ahora más que nunca a la violencia machista que niega la derecha y la extrema derecha». «Ahora más que nunca decimos no a más asesinatos, decimos lo suficiente a las masculinidades tóxicas, todas juntas para reivindicar a una sociedad sin violencia y con lucha feminista», ha proclamado.