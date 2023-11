Avances entre Comunidad y sindicatos educativos para recuperar las 18 horas lectivas en Secundaria y FP en dos años

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial Docente han avanzado en una propuesta para recuperar las 18 horas semanales de horario lectivo para el profesorado de Secundaria, FP y Régimen Especial de forma progresiva y en el plazo de dos años.

Así lo subrayan los cuatro sindicatos representados en la mesa --CCOO, ANPE, CSIF y UGT-- en un comunicado conjunto en el que subrayan que se trata de «un primer paso» que tendrá que contar con el apoyo del profesorado y que deberá sumarse a «muchas otras» mejoras de condiciones laborales y retributivas del profesorado necesarias para alcanzar un nuevo Acuerdo Sectorial.

En concreto, la propuesta a la que se ha llegado es que el profesorado de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial recupere, de forma gradual, las 18 horas lectivas en dos años con la finalidad de mejorar las condiciones laborales del profesorado y posibilitar la dedicación a otras actividades docentes que mejoren la atención del alumnado y, por tanto, la calidad de la educación.

Esta propuesta será sometida a consideración de cada una de las organizaciones sindicales, insisten. En cuanto a la reducción horaria del profesorado de Infantil y Primaria, reconocen que «no se han producido los avances suficientes», por lo que se han emplazado a una nueva reunión la próxima semana.

Amenazas de movilización

En las jornadas precedentes, las organizaciones sindicales amenazaron con movilizaciones unitarias de no producirse avances he incluso este mismo miércoles la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid no descartó incluso la huelga «si hiciera falta».

Ante esta advertencia, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, abogó por la interlocución «sin chantajes y sin apriorismos» con sindicatos para abordar la negociación de la reducción del horario lectivo.

Además esta tarde la asamblea 'Menos lectivas' --apoyada por los sindicatos CGT, CNT, STEM y UGT-- han convocado una protesta a las 18.00 horas en la Puerta del Sol.