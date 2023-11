Mazón carga contra la amnistía y recalca al PSPV: "Nos manifestaremos a la luz del día y con limpieza en las actitudes"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha vuelto a cargar contra la amnistía este miércoles, en un pleno monográfico de Les Corts sobre esta ley, ha exigido a PSPV y Compromís que expliquen en qué beneficiarán los acuerdos de investidura a los valencianos y ha rechazado las críticas de los socialistas por los ataques a las sedes del partido.

«Nos manifestaremos a plena luz del día, sin pasamontañas, con el rostro visible y la limpieza en las actitudes, y no consentiremos la superioridad moral y supuesta indignación cuando han sido expertos en utilizar el malestar de la calle para señalar y violentar a personas y hasta a casas familiares con los hijos dentro», ha manifestado dirigiéndose a la bancada socialista, después de que el PSPV le haya exigido este jueves que condenara los ataques a las sedes del partido.

En su intervención en este pleno monográfico, el también líder del PPCV ha replicado a los socialistas que «no se escuden en que algunas protestas son ante la sede de su partido en que el hecho de ser parlamentario signifique un señalamiento». «A mí no me gustan las protestas ante las sedes de los partidos, lo he dicho siempre, y algunos ya estamos evaluados en sufrir el escrache. Lo dije en su momento y lo condenaré siempre», ha recalcado.

Así ha defendido la «reacción espontánea» de los españoles contra la amnistía, una respuesta que según él va más allá de unas siglas políticas y ha «superado» al PSOE. «¿Son tan ciegos o están tan ideologizados o son tan fascistas que piensan que todo es una conspiración de naturaleza política? -ha cuestionado- ¿Piensan que la gente es tan inocente para no entender qué supone un proceso como este?»

Tras subrayar que los socialistas «no tienen el título de la movilización ni hay que pedirles permiso para manifestarse libremente nunca», Mazón ha reprochado a los grupos de la oposición que no hayan presentado ninguna iniciativa en Les Corts para «decir con claridad en qué van a beneficiar estos acuerdos» porque los valencianos «merecen una justificación. De lo contrario, ha advertido, pensarán que el futuro de la Comunitat Valenciana »se escribe en Ginebra".

Respecto a la amnistía, un acuerdo «suscrito con alevosía y nocturnidad en un hotel de Bruselas», ha hecho hincapié en que tiene que mostrar su rechazo «como presidente de todos los valencianos ante la institución que ostenta su representación».

«El tablero sigue siendo el mismo, pero las reglas del juego han cambiado (...) Los intereses individuales, las vanidades personales, valen más que el interés general, la igualdad y q la legalidad», ha denunciado, para advertir que «el pacto Sánchez-Puigdemont altera los derechos de todos los españoles, incluidos los más de cinco millones de valencianos».

"todo lo que pasó ya no pasó"

En esta línea, Mazón ha insistido en que el acuerdo supone «negar la existencia del delito» -«todo aquello que pasó ya no pasó», ha dicho en varias ocasiones-, «la asunción del concepto de 'lawfare'» o «señalar a la justicia con el dedo acusatorio de la inquisición». «Eso sí es un señalamiento, señorías», ha aseverado.

Y ha señalado que «no es la primera vez que ocurre», recordando los partidos que llamaron a los jueces «fachas con toga» respecto a la aplicación de la ley del 'solo sí es sí, «el mayor ataque a las mujeres».

Es más, el 'president' ha alertado que con leyes como la de la amnistía «es como se inicia la liquidación democrática en todos los regímenes donde así ha sucedido», algo que «sería suficiente para hacer saltar todas las alarmas». «Pero ese muro lo levantó Pedro Sánchez negando la igualdad de parte de todos los españoles por parte de este PSOE», ha añadido.

Es por eso por lo que ha augurado que «cualquier decisión que tome el Ejecutivo habrá de ser validada por el separatismo catalán» y que «la estabilidad de la legislatura va a depender de que Cataluña tenga su autodeterminación y referéndum» de independencia.

Frente a ello ha citado las palabras de Sánchez en contra de la amnistía o cuando el 'expresident' y líder del PSPV, Ximo Puig, dijo que «no hay presos políticos, sino políticos presos». «Al cual saludo allá donde esté», ha ironizado en alusión a la ausencia de nuevo en este pleno del también diputado.

"si la dama de elche fuera de llobregat"

En cuanto a los compromisos del acuerdo, Mazón ha advertido que los edificios del Estado se pondrán «al servicio de Cataluña». «Lo que a los valencianos nos costó decenas de millones, al separatismo le va a salir gratis», ha señalado sobre el edificio de Correos en la plaza del Ayuntamiento de València que compró el anterior gobierno del Botànic.

«Si la Dama de Elche se llamara Dama del Llobregat, ya habría informes técnicos que avalarían su vuelta», ha agregado, ante lo que ha prometido «insistir sin descanso» en el retorno de la escultura a su ciudad. También ha exigido la recuperación del Llibre del Repartiment de Orihuela porque «no se sabe qué demonios hace aún en Cataluña».

La oposición rechaza el "teatro" de mazón

En su turno, la síndica del PSPV, Rebeca Torró, ha acusado a Mazón de que «la ultraderecha marca el camino» y él «lo recorre sin ninguna vergüenza». «Viene aquí a hacer este teatro y aglutina a todos los consellers, el presupuesto y acompañamiento no, pero a este teatro, sí», ha indicado.

De hecho, le ha dicho: «No mienta. Usted sabe que esto será bueno para la Comunitat Valenciana, aunque no lo diga». «Cuando los aprueban los míos son legítimos, pero cuando no, España se rompe o dictadura y golpe de estado», ha aseverado y ha lamentado de que «hablar de golpe de estado es muy atrevido y aún más peligroso».

«Lo que nos hace la peor España no es la amnistía (...) Lo que nos hace regresar a aquella época son los símbolos fascistas, nazis y el señalamiento a las sedes del PSOE. Detrás de todo esto, hay un nombre que es el suyo», ha enfatizado.

De Compromís, Joan Baldoví ha señalado que el discurso de Mazón les ha «sabido a poco» y que España «no se ha roto» ni hay «un golpe de estado», además de condenar las ataques a sedes socialistas.

Igualmente, ha agradecido a Mazón su pacto con Vox que «le abrió los ojos a mucha gente, puso en evidencia a las empresas demoscópicas que daban por hecho una victoria del PP y le quitaron la alegría a Feijóo». «De rebote, felizmente, ha propiciado un nuevo gobierno progresista. Contigo empezó todo, Carlos», ha señalado.

Al inicio del pleno, todo el grupo de Compromís ha elevado cartelones desde sus escaños en los que señalaban temáticas que no se han podido tratar en este pleno: «Subidas de sueldos», «censura cultural», «violencia machista» y «recortes en servicios sociales».

Y de Vox, Ana Vega ha aseverado que este «no es un gobierno legítimo» porque «los españoles no votaron amnistiar al delincuente de Puigdemont». La síndica ha señalado que los primeros defraudados «son los votantes del PSOE» y ha sacado carteles con declaraciones contrarias a la amnistía de dirigente socialistas.

En su réplica, Mazón ha insistido en que ha condenado «cualquier tipo de agresión» durante las protestas contra la amnistía y, al hilo, ha trasladado su «solidaridad» al vicepresidente y conseller de Cultura, Vicente Barrera, por «la vejación que sufrió con carteles boca abajo pisoteados» en la protesta de este martes contra el cese del ya exgerente del Consorci de Museus y del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.