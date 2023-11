El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha afirmado que desde el gobierno municipal están tratando de encontrar alguna forma legal para que no se lleve a término el proyecto de construcción de la gasolinera en la avenida Iker Casillas con la calle de Benito Pérez Galdós, que se encontraron al llegar a la Alcaldía.

«A día de hoy no está la licencia todavía concedida. Nosotros estamos tratando de agarrarnos a cualquier resquicio legal para tratar de no dar esa licencia porque no nos gusta la gasolinera ahí, pero tendremos que hacer al final lo que lo que la normativa nos indica claro», ha explicado Bautista en una entrevista concedida a Europa Press.

Lo cierto es que, según reconoce, hasta la fecha todos los informes prescriptivos que tiene la estación de servicio, proyectada en una parcela de 2.000 metros cuadrados en el barrio de El Soto del municipio, «son positivos», y solo faltaría uno. «Nosotros lo que no vamos a hacer es prevaricar. Si se dan todos los informes positivos le tendremos que dar la licencia, aunque estemos en contra», ha apostillado.

Los vecinos de Móstoles integrados en la plataforma 'No a la gasolinera' rechazan su instalación convencidos de que ésta «acarreará muchos problemas en el barrio»: como el «aumento de la contaminación», por el trasiego continuado de coches, el «incremento en la emisión de gases innecesarios» y la «devaluación» de la zona «de manera exponencial».

Afirman, además, que el proyecto que quieren construir al lado del Parque Liana --«el único gran parque que hay en Móstoles dentro del centro urbano»--, enfrente del llamado centro de ecología social, es una estación de servicio que estará abierta 24 horas, y que también tendrá box de lavado y aspirado.

En este sentido, el regidor, ha señalado que el compromiso que adquirieron con las familias de la zona es que «agotarían todos los recursos que estuvieran a disposición» para que no se lleve a cabo. «Porque a nosotros, a mí el primero, no nos gusta esa gasolina ahí», recalca.

Asimismo, ya avanza que su Gobierno va a llevar a cabo un cambio de ordenanza para que este problema no vuelva a darse. «Tampoco me gusta la modificación que hizo el anterior Ejecutivo local, que permitía poner gasolineras a 20 metros de la ciudadanía. Nosotros vamos a cambiar normativamente eso porque creemos que una gasolina no puede estar a 20 metros», ha sentenciado.