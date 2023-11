Sanz insiste en pedir más policías municipales: "No es lo más lógico tener que pagar 20 millones en horas extras al año"

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha vuelto a pedir al Gobierno de España que permita a los ayuntamientos la contratación de más policías locales, ya que «no ve la manera más lógica de funcionar» que el Consistorio madrileño tenga que pagar cada año más de 20 millones de euros en pagar horas extra a los agentes municipales.

En una entrevista concedida a Europa Press, Sanz ha señalado que de momento se han topado «con un muro sin ninguna explicado» por parte del Gobierno en este asunto, pero ha esgrimido que la capital ha crecido en población en los últimos años, sobre todo en zonas deslocalizadas del centro, como los nuevos PAU, lo que exige «una mayor cantidad de recursos a la hora de desplazarse a los servicios de Policía Municipal o de Bomberos».

También ha recordado que se ha incrementado el número de turistas, que ha subido exponencialmente la actividad económica, cultural, deportiva, de eventos en las calles y eso hace que necesiten «más agentes, baremos, tasas de policías por habitante».

«Hasta ahora nos lo han negado sin una sola explicación, pero lo vamos a seguir demandando. En tanto no lo tengamos, seguiremos haciendo todos los esfuerzos que están en nuestra mano», ha apostillado la edil.

En la entrevista, ha explicado que la actitud del Gobierno es de «desprecio total y absoluto» a las necesidades de la capital a pesar de habérselo explicado en detalle. «Decir que no es necesario en Madrid el número de policías que establecen esos baremos, es desconocer la realidad o viene simplemente de mentir», ha apostillado.

La responsable madrileña de Seguridad confía aunque poco, en que se pueda replantear la situación, aunque recuerda que el Consistorio no está pidiendo un solo euros, «otros piden 15.000 millones de condonación».

«El número de policías municipales que tiene Madrid depende del permiso que nos den los presupuestos generales del Gobierno de España para poder contratarlos. Por lo tanto, es evidente que es imprescindible y urgente y es que lo vamos a seguir determinando todos y cada uno de los días y si el delegado del gobierno no lo entiende es que no conoce esa acción absoluta», ha insistido.

Modificación de la ley de capitalidad

La vicealcaldesa estaría dispuesta a explorar la modificación de la Ley de Capital para aumentar la plantilla de Policía Local. En ese sentido, ha recordado que Madrid acoge eventos nacionales e internacionales que otras ciudades que acogen, precisamente porque no son la capital de España.

«En Madrid ocurren todas las semanas, todos los meses, grandísimos eventos a nivel internacional. Hemos visto solo en los últimos años grandes cumbres como la de la OTAN, como la Cumbre del Clima, partidos internacionales como cuando se celebró la final de la Copa América. En fin, tantas y tantas cosas que exigen de un esfuerzo permanente de recursos especiales», ha puesto como ejemplo.

Sanz también ha recordado que con la llegada de la época navideña aumentan los dispositivos policiales para atender a las actividades programadas en el centro, pero también en todos los distritos.

«Haremos el máximo esfuerzo como se ha venido haciendo en los últimos años para que el número de efectivos sea suficiente para garantizar que toda la grandísima actividad que va a haber en nuestra ciudad en las próximas semanas y también la propia afluencia de turistas y de personas que vienen de todos los lugares de España y del mundo a visitarnos se hagan en las mejores condiciones», ha manifestado.

Por todo ello, la delegada concluye que la ciudad necesita un número mayor de policías municipales para poder cubrir todos esos espectáculos y todos esos eventos. De hecho, según fuentes municipales se dan entre 40 a 50 órdenes de servicio diarias en la Policía Municipal.

Viogén: "no vamos a dar pasos atrás"

Durante la entrevista con Europa Press, la vicealcaldesa también ha abordado la falta de renovación por parte de la Policía Municipal del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén), que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, insiste en que el Ayuntamiento ha de firmar ya.

Inma Sanz ha informado de que están trabajando y negociando pero ha lanzado al delegado que «no van a dar pasos atrás». «Nuestra Policía Municipal y las actuaciones que están llevando a cabo en estos momentos en Madrid en todo lo que tiene que ver con la violencia de género superan con mucho ese protocolo y los mínimos que ahí se exigen. Tenemos una oficina específica en los Juzgados de Violencia de Género solicitada precisamente por los jueces y una capacidad de actuación muy superior a la que tiene otras ciudades», ha dicho.

Entre otros ejemplos, ha contado que la actuación de la Policía Municipal sobre los Juzgados y las órdenes de protección, «con visitas que son más amplias de las que quizá se están haciendo desde otras Fuerzas y Cuerpos de seguridad o con una mayor cantidad de recursos destinados a ello».

Por tanto, la concejala cree que no tendría sentido no firmar un protocolo, no solo por defender a su institución y a sus agentes, sino porque «se estarían dando pasos atrás en la atención integral a esas mujeres víctimas de violencia de género que, en el caso de Madrid, están recibiendo actualmente servicios que son superiores a lo que se dice en ese convenio».

«Yo creo que con buena fe sería relativamente fácil poder solventar esas situaciones. Espero que así se haga y le diría al delegado del Gobierno que lo que estamos haciendo, como él bien sabe, es negociar y tratar de que, efectivamente, se reflejen esas cuestiones que aquí se hacen, además de lo que exige ese convenio, para que no demos pasos atrás en la atención a las víctimas», ha esgrimido.

Seguridad en lavapiés: trabajo policial y en espacios públicos

Por último, preguntada por la situación de inseguridad en el barrio de Lavapiés, Sanz ha respondido que se ha reunido con el concejal presidente del distrito Centro y que están trabajando en los distintos aspectos que él le plantea.

«En la zona Centro, además de las medidas de refuerzo de seguridad que se han hecho, con intervenciones también muy visibles desde la Policía Municipal y Nacional y una presencia permanente, estamos trabajando en mejorar el espacio público y así se va a hacer en las grandes plazas del distrito, tanto en Tirso de Molina como en Jacinto Benavente», ha indicado.