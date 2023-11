El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha censurado que la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez «humilla al Estado y a millones de españoles», al tiempo que ha advertido que el estado «social y de derecho» creado con la Constitución «se quiebra y abre una brecha de incalculables consecuencias».

Así se ha expresado Toni Pérez este viernes en una entrevista con Europa Press, en la que ha censurado que la ley de amnistía supondrá «atentar contra la igualdad de los españoles» y donde ha sostenido que seguirán siendo reivindicativos porque Alicante «es una provincia que produce mucho más de lo que recibe».

En relación a la investidura, ha lamentado que se trata de una situación «descorazonadora» y ha criticado la «humillación» al Estado y a los españoles que «no entienden que, para una investidura de un presidente, el efecto sea la quiebra del Estado de derecho».

«Es muy triste que un acuerdo meramente y estrictamente político pueda tener consecuencias tan graves para ese texto constitucional y para la separación de poderes. Parece que quiere todo arrogarse en una postura de un partido, en este caso el Partido Popular, que por cierto es el partido que ganó las elecciones, además con una diferencia sustancial en número de diputados», ha aseverado.

En este sentido, ha criticado que «parece que el único mensaje, el pensamiento único, es que va a gobernar quien resultó vencedor, y no es cierto». Así, ha admitido que hay un bloque que «suma más diputados», pero a su juicio «se está imponiendo con cuestiones que no deberían formar parte ni del diálogo político».

Igualmente, ha mencionado una «división» en la sociedad española, con un bloque que «representa a millones de españoles, que están mostrando su indignación en la calle y lo están haciendo desde el máximo respeto». Además, ha considerado que este colectivo «está sufriendo en cierta manera una suerte de criminalización, cuando quien está liberando de las penas por la comisión de un delito es el propio Gobierno», ha acusado, algo que ha tachado de «kafkiano».

Interpelado por la respuesta del empresariado valenciano que cuestionaba la investidura y alertaban del clima político, Pérez ha advertido que con el pacto se incluyen acuerdos económicos que «va a debilitar al resto de españoles».

En este contexto, ha sostenido que el PP será «la voz» y representará «el deseo real de España de seguir siendo una España unida, donde la igualdad impere, siga siendo un Estado social y de derecho, donde quien comete un delito deba pagar por ello y desde ese respeto a la justicia, que todo el mundo predica pero que parece que está siendo agua de borrajas cuando los que han cometido el delito son de determinadas formaciones políticas, incluyendo el PSOE», al tiempo que ha afeado que es «el mundo al revés».

"se nos va a recortar más de lo poco que recibíamos"

En cuanto a la situación de Alicante a nivel estatal, ha lamentado que la provincia es la cuarta en población, pero también es «la provincia 52 de 52, dos años consecutivos, en las inversiones del Estado». «Parece que esto --la investidura de Sánchez-- nos aboca a ser de nuevo, algo que parece imposible desde el punto de vista de la probabilidad, la provincia 52», ha denunciado.

«Si los pactos se concretan con esa redistribución económica, el dinero es finito y los recursos del Estado son los que son. Por lo tanto, además de penalizarnos y condenarnos de nuevo a ser la última provincia en financiación, mucho nos tememos que además se nos va a recortar mucho más de lo poco que ya recibíamos», ha alertado Pérez.

En este sentido, ha señalado que una persona de la provincia de Alicante, en los años 2022 y 2023, ha recibido de media en inversión del Estado 85 euros, mientras que ha añadido que la media en España está en 283 euros.

"Hay que ser plenamente reivindicativos. Desgraciadamente, no podemos renunciar a seguir siendo reivindicativos, sabiendo además que esta es una provincia que produce mucho más de lo que recibe, siempre. Nuestra gran aportación a las arcas del Estado no se ve reflejada en la aportación del Estado, y al contrario, permite la redistribución, pero desde la solidaridad, no desde el pacto en un despacho a puerta cerrada para beneficiar a unos contrariamente contra otros.

"gran guerra" del agua

Cuestionado por cuáles serán las peticiones de la Diputación al Ejecutivo, Pérez ha apuntado que, «desgraciadamente, las ya recurrentes», puesto que cree que no les «queda otra». En materia hídrica, ha reclamado el «derecho» sobre el agua «en la posición inicial» del trasvase Tajo-Segura, que ha censurado que «en los últimos tres ejercicios se ha recortado en 25 veces».

«Cuando se incrementa el caudal ecológico sin ningún informe técnico, eso nos está suponiendo millones de hectómetros cúbicos y, por lo tanto, gente al paro, campos abandonados, industrias no competitivas, hasta el propio turismo y el agua de boca», ha advertido.

Pérez ha calificado el agua como «una gran guerra» tanto en la provincia de Alicante como en otras como Murcia o Almería, y considera que es «por la agresión que el propio Estado está ejercitando cada vez que gobiernan los mismos» sobre estas provincias. «Eso no se está produciendo en ningún otro trasvase. El Tajo trasvasa agua incluso a Portugal, pero en el caso de Alicante tiene que ser recortado una vez sobre la otra», ha criticado.

Conexión ferroviaria y segunda pista del aeropuerto

En cuanto a las infraestructuras, ha denunciado que el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández sea «el único de su tamaño y envergadura y de tráfico que no tiene una conexión ferroviaria en Europa». «Es bastante significativo de lo que necesitamos y de lo que queremos», ha enfatizado.

También se ha pronunciado sobre la segunda pista en el aeropuerto alicantino, que considera que debe ser una reivindicación porque «la competitividad aérea es muy importante». «El tráfico aéreo nos beneficia a todos y ahora hay un momento de expansión y necesitamos poder estar en la rampa de salida, para poder admitir la cantidad de actividad que se nos está demandando», ha subrayado.

A este respecto, ha considerado que no avanzar en este sentido es «ir un poco contra el progreso y sobre todo contra la prosperidad». Igualmente, ha añadido que va «contra las oportunidades» que ofrece Alicante, que a su juicio y según el dato poblacional «empieza a reclamar también ser considerada como la 'España rellenada'. »La financiación del Estado va donde la gente supuestamente vive, pero cada vez más gente vive aquí y eso hay que atenderlo y hay que atenderlo con recursos", ha reclamado Pérez.