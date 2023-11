El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha calificado de «medalla de latón» la concesión de la Capitalidad Europea del Deporte 2027, después de que la alcaldesa, Natalia Chueca, anunciara que la asociación que otorga cada año este reconocimiento, 'ACES Europe', haya concedido «oficialmente» a Zaragoza esta distinción para el año 2027 tras obtener en la evaluación un «empate técnico» con Nápoles (Italia) que lo será en 2026.

Julio Calvo ha resaltado que le ha sorprendido que la alcaldesa «haya culpado a la oposición de no haber obtenido el título para 2026 como pretendía», «pero la verdad --ha estimado-- es que es una excusa absolutamente inane y carente de valor».

«Nosotros --ha aclarado-- seguimos pensando lo mismo respecto a este título de Capitalidad Europea del Deporte, y es que es un título que no tiene ninguna oficialidad y ningún respaldo de ninguna institución europea, por lo tanto si no hemos apoyado esta candidatura es precisamente por eso. No es más que puro marketing que no aporta ningún valor a la ciudad».

Por el contrario, ha considerado que «supone un gasto de promoción», mas el trabajo de los funcionarios que han tenido que estar preparando la candidatura y que se podían haber ocupado de trabajos «más productivos» para la ciudad.

Mayor implicación

A su parecer, el Ayuntamiento de Zaragoza «debería implicarse con el mundo del deporte» y ha propuesto recuperar una gran serie de instalaciones deportivas que hay repartidas por toda la ciudad, y que en la actualidad "están infrautilizadas o directamente cerradas y sin

uso, aunque no sean de titularidad municipal".

Julio Calvo se ha referido a las pistas de atletismo de la Universidad de Zaragoza, al Centro Deportivo Ebro, con una «magnífica» piscina cubierta que está «prácticamente sin uso» cuando esas infraestructuras «deberían estar prestando servicio» a los

ciudadanos, independientemente de a quien dependa su titularidad.

Tras esta exposición, Calvo ha instado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza a que establezca las conversaciones y los convenios que sean necesarios con estas otras instituciones --Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón-- para poner en uso todas

las instalaciones deportivas que se encuentran en la ciudad".