Maestre cree que a derechas "les sobra mitad del país" y su idea de España "se parece más a la de una, grande y libre"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y líder de la oposición, Rita Maestre, cree que a las derechas «les sobra la mitad del país» y que su idea de España «se parece más a la de una, grande y libre».

En el Pleno extraordinario en Cibeles, convocado por el PP contra el acuerdo de PSOE con Junts, ERC y Bildu, Maestre ha defendido que ellos, representantes de un país «moderno y plural», son «la España que ha parado a los que gritan 'maricones' como insulto».

«Somos tan españoles como ustedes, somos tan legítimos como ustedes», ha exclamado a la bancada del PP, a quienes ha exigido que «respeten las urnas». «Ustedes empezaron este desaguisado que hoy estamos intentando cerrar», ha reprochado, después de calificar al PP de «perdedor rabioso».

Maestre, tirando de ironía, se ha preguntado si el Pleno extraordinario «convocado con tantísima rapidez» era para condenar «las protestas en la puerta de Ferraz en las que se cantaba el 'Cara al sol', por gritar 'maricones' a las personas que estaban dentro de esa sede, por condenar unas protestas en las que algunos energúmenos utilizaban muñecas hinchables para ofender a las mujeres de izquierdas? No es por eso porque sobre eso el PP no tiene ninguna intención de pronunciarse».

«LA DERECHA ESTÁ HOY DE DUELO»

También ha recordado que hace menos de un mes el Pleno de Cibeles ya debatió una proposición sobre la amnistía para hoy volver a repetir «este momento histórico, lleno de gestos grandilocuentes, grandes palabras, dramatismo, caras largas y una sensación de que el mundo está a punto de terminarse otra vez más» y todo por algo, «que ayer, 16 de noviembre, salió elegido del Congreso de los Diputados un gobierno progresista».

«Los señores de la derecha están de duelo todavía, un duelo que no sólo es un estado anímico para las personas de derecha sino también un objetivo político declarado. Los insultos, los editoriales, las portadas, esta sensación de que el mundo va a terminarse en cualquier momento, la excepcionalidad, el dramatismo tienen un objetivo político, que el gobierno de izquierdas nazca acobardado, que las personas de izquierdas tengamos que pedir perdón por existir, que nos sintamos menos que ellos», ha señalado.

«SOMOS LA ESPAÑA QUE HA PARADO A LOS QUE GRITAN 'MARICONES'»

Por eso su primer mensaje en Cibeles ha sido para los más de 12 millones de españoles, el de «ánimo con toda la democracia y la legitimidad democrática». «Que nadie nos haga agachar la cabeza por nuestras ideas, menos aún estos señores de aquí enfrente», en referencia a la derecha.

«Somos la España que ha parado a los que gritan 'maricones' como insulto; somos la España que ha parado a los que utilizan cánticos fascistas a las puertas de las sedes de la oposición; somos la España que ha parado a los que insultan a las mujeres de izquierdas; somos la España moderna, plural y de futuro, una España orgullosa, tan españoles como ustedes, tan legítimos como ustedes», ha enumerado Rita Maestre.

Están «dispuestos a gobernar desde la Constitución, desde las leyes y pensando en el bienestar del país» porque «si fuera por los señores del PP, los de los cánticos machistas, los cánticos racistas y los cánticos homófobos, hoy estarían en el Ministerio de Educación obligando a los niños a cantar el 'Cara el sol' cada mañana, hoy estarían en el Ministerio de Trabajo privatizando las pensiones».

SERIE «ESPAÑA SE ROMPE, CAPÍTULO 3.000»

Maestre tiene la sensación «de estar viendo una peli de estas que siempre ponen Navidad, siempre la misma, o una serie que tiene muchísimos capítulos y que se llama 'España se rompe', capítulo 3.000».

«Porque España, según ustedes, se ha roto ya 3.000 veces a lo largo de las últimas décadas», ha lanzado, tras vaticinar a partir de ahora «cada semana un tema ridículo nuevo elevado a portada, cada domingo mani y más o menos una vez al mes un golpe de Estado nuevo».

Más Madrid tiene claro que «no se trata de la amnistía, de los acuerdos para la convivencia en Cataluña sino que se trata del gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar para poner en marcha una agenda progresista y social. Contra eso es contra lo que se revuelven los señores del PP».

«Ustedes gritan contra la amnistía pero lo que no quieren es un gobierno que reduzca la jornada laboral a 37 horas. No es la amnistía de lo que se ha hablado hoy aquí, es de la subida del salario mínimo, contra la que imagino que volverán a votar en contra. No es la amnistía, es la reforma fiscal para que la banca y los grandes patrimonios paguen más impuestos en España y ustedes volverán a estar del lado siempre de los mismos», ha sostenido.

La jefa de la oposición ha aconsejado a PP y Vox que «se acostumbren porque se llama democracia, respeto por el mandato popular y por las opiniones de los ciudadanos españoles expresadas libremente en las urnas».

«Y aprendan también a sumar, porque también tienen algunos problemas con las matemáticas más básicas. Estamos a 17 de noviembre y el PP aún no ha asumido que en España hay gobierno porque ayer PSOE, Sumar y otros partidos del Congreso sumaron 179 escaños legítimos emanados de votos legítimos», ha lanzado.

En este punto, y parafraseando a Pedro Sánchez en la sesión de investidura, Maestre ha declarado que Alberto Núñez Feijóo «no es presidente no porque no quiera, no porque no lo haya intentado y no porque haya renunciado sino porque, salvo Vox y UPN, nadie quiere gobernar ni juntarse con el PP».

«Las elecciones fueron hace tres meses. Los españoles ya nos pronunciamos y lo que sucede cuando no te gusta el resultado de las urnas es que tienes que aceptarlo, no seguir votando hasta que salga el resultado que a los señores del PP les interesa», ha destacado. «Su problema no es la amnistía, su problema es que les faltan los votos. Y no es la amnistía, es el gobierno de izquierdas», ha diagnosticado.

EL PP COMO GENERADOR DE INDEPENDENTISMO

En este punto, Rita Maestre se ha vuelto a dirigir al PP para espetarles que ellos «empezaron este desaguisado» que hoy la izquierda está «intentando cerrar». Lo hicieron «con el boicot a los productos catalanes, con la recogida de firmas contra el Estatut que habían votado las Cortes catalanas, con el boicot a las lenguas cooficiales del Estado. Ustedes empezaron este desaguisado por su incapacidad de entender la pluralidad de España».

«Por su reacción furibunda, por su reacción iracunda, por su estrechez de miras, ustedes son los responsables de haber generado las mayores dosis de independentismo que ha habido nunca en Cataluña», ha sostenido la portavoz de Más Madrid. «No hubo tanto independentismo en Cataluña como cuando ustedes estaban en el Gobierno», ha insistido.

«Acepten el resultado de las urnas. Dejen de comportarse como un perdedor rabioso, sean respetuosos con la voluntad de España y de los españoles. Acepten la democracia y asuman que quedan cuatro años de gobierno de izquierdas por delante», ha concluido Maestre.