El fiscal jefe de Catalunya, Francisco Bañeres, ha rechazado este martes hablar de «futuribles» sobre la ley de amnistía y, sobre las quejas de las asociaciones judiciales sobre la supuesta vulneración de la separación de poderes, ha defendido abordar el debate orgánicamente, tras recordar que la última palabra la tiene el fiscal general del Estado.

Bañeres ha sido interpelado sobre la ley de amnistía, fruto de los acuerdos de investidura entre PSOE, ERC y Junts, su comparecencia en la Comisión de Justicia del Parlament, donde se han visualizado las posiciones a favor y en contra de los grupos parlamentarios.

«Sobre la amnistía, no se qué decir, estamos para promover la defensa de la legalidad y aquí no se ha aprobado aún ninguna ley de amnistía, veremos cómo se aplica, a quien sí, a quien no, no me corresponde hablar de futuribles», ha dicho el jefe de los fiscales catalanes.

Respecto a las quejas de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, que han lamentado la vulneración de la separación de poderes que, a su juicio, conlleva la amnistía, Bañeres ha dicho que «es una cuestión que viene de muy lejos», en referencia a la capacidad de libertad de expresión de determinados colectivos como el policial o el militar.

«Lo cierto es que las asociaciones profesionales, igual que se posicionan sobre cuestiones estrictamente profesionales como pueden ser las laborales, también plantean otras cuestión es», pero ha asegurado que la Fiscalía fija sus posiciones orgánicamente, como la junta de fiscales o el consejo fiscal, mientras que la última palabra la tiene el fiscal general, ha dicho textualmente.