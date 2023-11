Díaz-Pache (PP) cree que Mónica García busca "escapar" de la Asamblea y "contribuir al proyecto autoritario" de Sánchez

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, considera que su homóloga de Más Madrid, Mónica García, busca «escapar» de la Cámara de Vallecas y «contribuir al proyecto autoritario» que encabeza el candidato a la investidura y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado en los pasillos del parlamento autonómico al ser preguntado por los rumores que sitúan a la líder de Más Madrid en el Ministerio de Sanidad del nuevo Gobierno de coalición como parte de las carteras correspondientes a Sumar.

«Mónica García lleva mucho tiempo intentando escapar de esta Asamblea después de la derrota electoral que le ha infringido la presidenta, que ha conseguido una mayoría absoluta aquí», ha insistido el 'popular', quien espera que no tenga «demasiado éxito» en la «demolición de España».

El PP esperaba que con la salida de Unidas Podemos la Asamblea pudiera tomar «un tono un poco más cordial, más de acuerdo». Auguraba Pache que no tendría que «escorarse tanto hacia el insulto y el exabrupto», pero cree que "no ha sido así.

Para Díaz-Pache, García ha usado «desde el primer momento» insultos y un tono «combativo y poco cortés». «No la echaremos de menos. No ha servido para ayudar nada a la Comunidad de Madrid, no creo que sus proyectos hayan servido para mejorar la vida de los madrileños», ha proseguido el 'popular'. Por último, ha deseado que en el caso de que García tenga alguna responsabilidad en el Ejecutivo central, «se dedique a hacer el bien, todo el bien que no ha hecho en esta Asamblea».